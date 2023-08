Nowoczesne i bezpieczne państwo? Ma w tym pomóc rządowa chmura

Kilka miesięcy temu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która do kwietnia tego roku pełniła obowiązki Ministerstwa Cyfryzacji, informowała o uruchomieniu tzw. chmury rządowej, która jest częścią większego przedsięwzięcia nazywanego Wspólną Infrastrukturą Informatyczną Państwa.

Jest to niewątpliwy sukces rządu w kontekście podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych państwa poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pozwoli sprawniej zarządzać zasobami informatycznymi państwa. Po uruchomieniu chmury rządowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie dostarczać jednostkom administracji usługi o wysokiej wydajności, skalowalności i niskim opóźnieniu, oferujące ochronę przed zakłóceniami.

- mówiła Joanna Baranowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami KPRM.

Chmura rządowa ma na celu zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i dostosowującego się do zapotrzebowania użytkowników miejsca przechowywania danych oraz narzędzi do zarządzania nimi. Dzięki temu administracja może łatwiej i efektywniej zarządzać swoimi danymi, bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę informatyczną i utrzymywanie specjalizowanych zespołów IT. Dziś, gdy Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie powróciło do życia i jest zarządzane przez Janusza Cieszyńskiego, poznajemy kolejne szczegóły związanych z chmurą.

Chmura rządowa nad Polską. Do czego nam jest potrzebna?

Jak się dowiadujemy ze stron Ministerstwa Cyfryzacji, do dalszych uzgodnień i opiniowania trafił projekt nowelizacji uchwały w sprawie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP). Celem nowelizacji jest przede wszystkim dalszy rozwój usług chmurowych dla administracji publicznej. Projekt ma za zadanie dostosowanie przepisów do współczesnych potrzeb i trendów wynikających z rozwoju nowych technologii, szczególnie usług chmurowych. Dodatkowo, nowelizacja sprawi, że z Publicznej Chmury Obliczeniowej oraz Rządowej Chmury Obliczeniowej skorzysta jak największa liczba podmiotów.

W celu realizacji tych celów, planowane są działania takie jak podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania danych i usług elektronicznych w administracji rządowej, obniżenie kosztów przetwarzania danych, zwiększenie efektywności wydatkowania środków w projektach IT, skrócenie czasu wdrożeń systemów dzięki szybszemu udostępnianiu infrastruktury IT, ograniczenie dublowania danych w środowiskach informatycznych, usunięcie barier technologicznych w rejestrach publicznych oraz promocja modelu chmury obliczeniowej jako głównego narzędzia w projektach teleinformatycznych państwa, włączając w to zmianę technologii tworzenia oprogramowania.

Rozwijamy projekt, szukamy jak najprostszych rozwiązań, a jednocześnie zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wymaga to od nas krytycznego spojrzenia na dotychczasowe założenia legislacyjne.

- mówił minister Janusz Cieszyński.

Stock image from Depositphotos