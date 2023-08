Czekasz na podłączenie światłowodów? Sprawdź ten adres, może znajdziesz swój

Wszystko wskazuje na to, że wypełnienie białych plam w Polsce do 2026 roku może się udać. Zakończył się pierwszy etap przyjmowania wniosków o dofinansowanie rządowe na budowę infrastruktury dostępu do szybkiego internetu. Efekty są optymistyczne.

O rządowych planach - światłowody w całej Polsce już w 2026 roku, pisaliśmy Wam na początku czerwca tego roku, już miesiąc później rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie, a po miesiącu okazało się, że chętnych na zapewnienie dostępu do szybkiego internetu mamy w liczbie 64 operatorów w całej Polsce. Złożyli oni aż 307 wniosków na dofinansowanie budowy infrastruktury dla 187 obszarów, które do tej pory były pomijane w takich inwestycjach.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński:

64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów – to bezprecedensowa sytuacja. Projekt opiewa na kwotę prawie 9 mld złotych i jest to największa inwestycja w tym obszarze, jaką kiedykolwiek poczyniliśmy w Polsce. Operatorzy zadeklarowali 750 mln jako kwotę inwestycji własnych, niezależnych od dofinansowania, co świadczy o ich olbrzymim zaangażowaniu w ten projekt.



Minister wspomina o deklaracjach operatorów w kwocie 750 mln zł, to dużo, ale zapewne nie wystarczyłoby na zmianę koloru żółtego w zielony w 3 lata. Na szczęście to tylko część kwoty i niezbędny warunek, by w ogóle się ubiegać o dofinansowanie. Sam rząd planuje przeznaczyć na ten cel 10 mld zł, to ponad dwa razy więcej niż wyłożył (ze środków unijnych również) od 2015 roku tak, by z czerwonego zrobiło się żółte. Tak więc myślę, że zielony plan na 2026 jest jak najbardziej realny, przy tak dużej liczbie chętnych.

Tak duże zainteresowanie wśród operatorów to przede wszystkim efekt zastosowania nowatorskiej – na skalę Unii Europejskiej – metody szacowania wartości inwestycji i ustalania jej warunków i jest dowodem na to, że nasze wcześniejsze doświadczenia z realizacji i wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz wielomiesięczne konsultacje z rynkiem pozwoliły nam na stworzenie modelu, któremu zaufają operatorzy telekomunikacyjni i który umożliwi efektywną i skuteczną realizację inwestycji publicznych.

Gdzie dokładnie będą miały miejsce te planowane inwestycje? Oczywiście wszystko zależy od samych wniosków, czy zostaną zatwierdzone, w przypadku pozytywnej oceny Centrum Projektów Polska Cyfrowa, adresy inwestycji znajdziecie z pewnością na stronach SIDUSIS - Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. Na ten moment, możecie dokładnie sprawdzić listę punktów adresowych w specjalnym pliku.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

Informujemy, że w związku z Inwestycją C.1.1.1 „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” uruchomiliśmy wyszukiwarkę, w której znajdują się informacje o punktach adresowych, do których otrzymaliśmy wnioski o dofinansowanie inwestycji w budowę sieci telekomunikacyjnej. Jeśli wniosek Operatora zostanie pozytywnie oceniony niedługo rozpocznie się inwestycja.



Plik ten znajdziecie pod tym adresem, wyszukiwarka jest bardzo dokładna - możemy w niej zastosować filtr z wyświetleniem punktów adresowych z dokładnością do województwa, powiatu, gminy, miejscowości oraz nazwy ulicy, na której mieszkamy i gdzie oczekujemy na podłączenie do światłowodów.

To oczywiście dopiero pierwsza runda inwestycji, kolejna zostanie uruchomiona w najbliższym czasie i obejmie kolejne 152 obszarów w całej Polsce.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.

