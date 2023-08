TOP 10 najlepszych animacji z superbohaterami

Spider-Man: Uniwersum

Komiksowa kreska, obniżony klatkarz, znakomita historia i właściwe wykorzystanie multiwersum. Animacja Sony przy stosunkowo niewielkimi budżecie i aspiracjach studia okazała się gigantycznym hitem artystycznym i komercyjnym. To prawdopodobnie najlepszy film animowany o superbohaterze, jaki do tej pory oglądaliśmy, dlatego powstanie dwóch sequeli było jedynie formalnością. Miles Morales, po tym jak został ugryziony przez radioaktywnego pająka z innego wymiaru, postanawia stanąć w obronie miasta i świata przed nikczemnym Kingpinem. W misji wsparcia udzielają mu Spider-Manowie z innych uniwersów.

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Zachowanie tego samego stylu i częściowa koncentracja fabuły na perspektywie Spider-Gwen były trafionymi decyzjami, podobnie jak wielka bitwa Spider-Mana Milesa Moralesa z innymi Spider-postaciami. Mimo, że to tylko połowa finałowej rozgrywki, film u niektórych zrobił większe wrażenie, niż część pierwsza. A jak jest Waszym zdaniem?

W filmie Miles zostaje przeniesiony z Brooklynu do wielowymiarowej przestrzeni. Na miejscu okazuje się, że jego plan ochrony świata i najbliższych nie pokrywa się z zamiarami całej siatki współpracujących ze sobą Spider-Manów z różnych uniwersów. Mimo to, Morales postanawia wcielić własny plan w życie, narażając się swoim wszystkim potencjalnym sojusznikom.

Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos

Surowa i wyglądająca na nieukończoną kreska, origin story, które uniknęło oklepanego traktowania i świetny humor. Powrót Żółwi Ninja na ekrany niezwykle udany. Po wielu latach ukrywania się przed oczami społeczeństwa, bracia Leonardo, Donatello, Michelangelo i Raphael w końcu postanawiają wyjść na światło dzienne,by zdobyć akceptację mieszkańców Nowego Jorku poprzez swoje heroiczne działania. W tej misji towarzyszy im nowa przyjaciółka, April O'Neil, która pomaga im w stawianiu czoła tajemniczemu syndykatowi.

Batman: Maska Batmana

W Gotham City następuje seria tajemniczych morderstw, które wstrząsają miastem. Ofiarami są wpływowe postacie ze świat przestępczego. Świadkowie opowiadają o zamaskowanym mścicielu, co skłania miejscową policję do podejrzenia, że Batman jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Człowiek Nietoperz postanawia więc odnaleźć prawdziwego sprawcę, aby przerwać ten krwawy łańcuch i oczyścić swoje imię z fałszywych oskarżeń. Natomiast w mieście pojawia się Andrea Beaumont - dawna miłość Bruce'a Wayne'a. Film zaskakuje powagą, fabułą i wpisuje się w znakomity styl wypracowany przy "Batman: TAS".

Iniemamocni

Ogromne dewastacje, które towarzyszą regularnym walkom superbohaterów ze złem, w końcu zaczynają wpływać negatywnie na codzienne życie zwyczajnych obywateli. W wyniku wielu pozwów i kontrowersji, rząd wprowadza program, który zabrania superbohaterom korzystania ze swoich nadludzkich zdolności. Przechodzą lata. Bob i Helen Parrowie, wraz z trójką swoich dzieci, prowadzą spokojne życie na przedmieściach.

Jednak po utracie pracy Bob, w tajemnicy przed rodziną, wraca do działania jako superbohater, by pomagać innym. Niestety, jego sekret wkrótce wychodzi na jaw, a sytuacja się komplikuje, kiedy cała rodzina musi połączyć siły, aby uratować miasto, które znalazło się w niebezpieczeństwie. Do dziś to jedna z najlepszych animacji Pixara, a tematyka emerytury superbohaterów w klasycznym społeczeństwie została znakomicie ograna.

Batman. Powrót Mrocznego Rycerza (część 1 i 2)

Nadchodzi moment ocalenia dla Gotham. Mroczny Rycerz oraz jego niezastąpiona towarzyszka, młoda i odważna Carrie Kelly - Robin, w końcu przywracają miasto do ładu, stawiając czoła groźnej fali terroryzmu ze strony Mutantów. Ich działania przynoszą iskierkę nadziei mieszkańcom miasta, które z długoletniego koszmaru zaczyna wychodzić na prostą.

W momencie, gdy Batman ponownie staje na straży Gotham, media pełne sensacyjnych zainteresowań odkrywają największe zło ukrywające się w Azylu Arkham: Jokera. Wróg inicjuje niepokojącą intrygę, która może doprowadzić do załamania psychicznego samego Batmana. Stylowo filmy nawiązują do poważanych i docenionych komiksów Franka Millera, zachowując niepokojący klimat i mroczność Gotham.

Liga Sprawiedliwych: Zaburzenie kontinuum

Barry Allen, znany jako najszybszy człowiek na Ziemi, nagle budzi się w alternatywnej rzeczywistości. Okazuje się, że konflikt pomiędzy Amazonkami a mieszkańcami Atlantydy nabiera coraz bardziej niebezpiecznych tonów, zmierzając ku nieuchronnej wojnie. Zdając sobie sprawę z potencjalnych katastrofalnych skutków tego konfliktu, Barry postanawia działać. W dążeniu do zapobieżenia nadciągającej katastrofie, podejmuje decyzję o przywróceniu naturalnego biegu czasu.

Jednak aby zrealizować ten ambitny plan, musi połączyć siły z Ligą Sprawiedliwych - zespołem superbohaterów o różnych zdolnościach i mocy. Ich wspólny cel to powstrzymanie wojny, która może zniszczyć równowagę całego świata. Ten z pozoru generyczny film zaskakująco dobrze oddaje działające mutliwersum i pokazuje, jak świetnie mogłoby to wyglądać w przypadku aktorskich produkcji.

Batman w cieniu Czerwonego Kaptura

Batman zostaje postawiony w obliczu pojedynku z tajemniczym Czerwonym Kapturem - postacią, która prowadzi Gotham City ku rozpaczliwemu chaosowi. Czerwony Kaptur, w równych proporcjach stróż prawa i nieuchwytny szef świata przestępczego, wprowadza swoje własne drakońskie porządki w mieście, dorównując skuteczności działań samego Batmana. Jego metody nie podlegają jednak tym samym etycznym ograniczeniom, a zabójstwo staje się dla niego akceptowalnym narzędziem.

W sytuacji, gdy Joker, odwieczny wróg Batmana, zaburza delikatną równowagę pomiędzy obiema postaciami, odnawiają się stare rany. W świetle nowych wydarzeń wychodzą na jaw brutalne prawdy, na które niektórzy nie będą gotowi. W filmie doceniono reżyserię, tempo akcji i właściwie potraktowane wątki emocjonalne. Wśród zalet wymieniano także występ Jensena Acklesa ("Supernatural") jako Czerwony Kaptur.

LEGO Batman

Joker, odczuwając całkowitą bezkarność, stopniowo wprowadza w życie swoje szaleńcze plany, pozwalając sobie na coraz bardziej drastyczne działania. Sytuacja staje się krytyczna i aby ocalić ukochane Gotham, Batman musi wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce. Zrozumie jednak, że nie jest w stanie dokonać tego samotnie. Niemając innego wyboru, Mroczny Rycerz musi przezwyciężyć swoją wewnętrzną samotność i otworzyć się na współpracę z innymi. Czasem infantylne, czasem dość głębokie żarty budują ten film u podstaw, nadając innego znaczenia Batmanowi w oczach młodszych widzów. Dla starszych to świetny zestaw easter eggów i powiązań z filmami, komiksami i serialami.

Batman: Powrót Jokera

Po trzydziestu latach od tajemniczego zniknięcia, do Gotham powraca Joker - najbardziej okrutny przeciwnik oryginalnego Batmana. Ponownie przejmuje kontrolę nad gangiem znanych jako Jokersi, którzy stają się stałymi przeciwnikami dla Terry’ego, nowego Batmana. Bruce Wayne, pierwotny Człowiek Nietoperz, na początku nie chce uwierzyć, że to ten sam Joker, z którym zmagał się wiele lat wcześniej. Twierdzi, że widział śmierć Jokera, choć nie wyjawia Terry’emu pełnych okoliczności tego zdarzenia.

Jednak po drastycznym ataku, Barbara Gordon, dawniej znana jako Batgirl, opowiada Terry’emu całą historię tego incydentu. Okazuje się, że Joker zna wszystkie szczegóły z przeszłości Batmana, co budzi pytania, jak może nadal żyć. Terry postanawia poprowadzić własne śledztwo, odkrywając zaskakujące powiązania między Jokerem a jednym z najwierniejszych sojuszników Bruce’a. Zaskakująco zgrabnie wybrnięto z powrotu najważniejszego wroga Batmana, tworząc wiarygodną i przejmującą fabułę, a stylistyka z "Batman Beyond" to zawsze dobry powód, by wrócić do Człowieka Nietoperza.