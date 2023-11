7 najlepszych gier z serii Need for Speed. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Od niemal 30 lat seria gier Need for Speed dostarcza nam niezapomnianych emocji związanych z szybkimi samochodami. To aż 29 tytułów z głównego cyklu oraz 4 spin-offy. Nie wiesz, w którą część NFS zagrać? Mamy kilka propozycji.

Need for Speed – przegląd najlepszych gier z serii

Need for Speed to prawdziwy klasyk w świecie gier wideo. Mimo 29 lat na karku, kolejne części serii wciąż spotykają się z pozytywnym odbiorem, a graczom najwyraźniej nadal nie znudziły się wyścigi. Zapraszamy do podróży przez najlepsze gry spod znaku Need for Speed – od starych klasyków po te bardziej współczesne. Przed nami rekreacyjne przejażdżki, policyjne pościgi i personalizacja aut. Koniecznie dajcie znać, których części serii zabrakło w naszym zestawieniu!

Need for Speed: Most Wanted (2012)

Need for Speed: Most Wanted, wydany w 2012 roku, to gra dla tych, którzy lubią klimat miejskich wyścigów. Ta odsłona serii różni się od wersji z 2005 roku, która miała ten sam tytuł. Most Wanted z 2012 roku dostarcza rozrywki znanej z serii Burnout, z pościgami policyjnymi i powszechną destrukcją aut. Ciekawą cechą tej odsłony gry jest brak menu czy lobby. To dobry wybór dla osób, które niekoniecznie chcą skupiać się na dopieszczaniu i personalizacji aut. Jeśli chodzi o frajdę z gry – mamy tu chyba do czynienia z najbardziej intensywnymi doświadczeniami w skali całego uniwersum NFS.

Need for Speed: Underground 2 (2004)

Underground 2 to ogromny krok naprzód dla całej serii Need for Speed. Gra wprowadziła pierwszą otwartą mapę z możliwością eksploracji, gdzie gracze musieli dojeżdżać do określonych punktów wykonywania zadań, aby je aktywować. M.in. to o zapewniło niekończącą się rozgrywkę z szerokimi opcjami personalizacji samochodów, długą fabułą, wciągającymi misjami pobocznymi i poprawioną grafiką. Underground 2 pozwolił również graczom jeździć SUV-ami, co było unikalną cechą, która nie pojawiła się w późniejszych odsłonach serii. Dość zabawny jest tutaj brak interwencji policji. Na minus spore odległości, które musimy pokonywać, aby dotrzeć do niektórych wyścigów.

Need for Speed: Hot Pursuit (Remastered 2010)

Electronic Arts wiedziało, że NFS: Hot Pursuit to klasyk, dlatego w 2012 roku postanowili go odświeżyć. W wersji "remastered" gra ta nadal zachowuje swój unikalny klimat. Fikcyjne miasto Seacrest County zachęca do eksploracji, niezależnie od tego, czy bierzemy udział w ulicznych wyścigach, czy patrolujemy ulice w radiowozach. Tryb dla pojedynczego gracza oferuje wiele do zrobienia i zobaczenia, a dodatkowe zawartości DLC, w postaci nowych samochodów, wydarzeń i gry online, wprowadziły jeszcze więcej zabawy. Jeśli ominęła Cię oryginalna wersja tej gry, tym bardziej warto sięgnąć po jej zremasterowaną wersję.

Need For Speed: Porsche Unleashed (2010)

Need For Speed: Porsche Unleashed, jak nietrudno się domyślić, to gra, która skupia się na samochodach Porsche. Ograniczenie się do jednej marki może wprowadzić pewne ograniczenia, ale Porsche Unleashed udowadnia, że bez M3, Skyline'ów GTW i Mustangów też można się dobrze bawić. Tym bardziej że nie zabrakło tu również wątku fabularnego. Podobnie jak większość gier NFS z tamtego okresu, Porsche Unleashed to wyścigi torowe. Jeśli seria Need For Speed towarzyszy Ci od czasów oryginalnej konsoli PlayStation, na pewno docenisz klimat tego tytułu. Dla osób, które znają NFS z bardziej współczesnych odsłon, może być nieco nudno, ale warto spróbować, choćby dla modeli samochodów reprezentujących różne dekady historii.

The Need for Speed (1994)

Nie mogliśmy pominąć tytułu, od którego wszystko się zaczęło. Ta klasyczna gra arcade to inspiracja dla każdej kolejnej odsłony serii. Wszystkie gry spod znaku Need for Speed czerpią z elementów tej klasyki. Mamy tu m.in. tradycyjne wyścigi na torze, wyścigi z punktu A do B i pościgi z policją. The Need for Speed to ikona swojej epoki, jeśli chodzi o gry samochodowe. Z każdą kolejną odsłoną serii dostawaliśmy jeszcze więcej, więc warto sprawdzić, gdzie Electronic Arts zaczęło pisać swoją legendę.

Need for Speed: Carbon (2006)

Need for Speed: Carbon to pierwsza gra z serii, która pojawiła się na konsolach PlayStation 3 i Wii w 2006 roku. Pomysły na Carbon były dość odważne. Gra wprowadził wiele nowych funkcji, które różniły ją od poprzednich części. Wyeliminowano rozgrywkę "drag racing" (wyścigi równoległe) i dodano tryb "Canyon Duel". Polega on na tym, że gracz ściga się z przeciwnikiem, próbując utrzymać się jak najbliżej jego samochodu, aby zdobywać punkty. Gra wprowadziła także wyścigi drużynowe, gdzie gracze mogli rekrutować wirtualnych znajomych do swojej ekipy. Mogliśmy z nimi współpracować i wydawać im polecenia w celu zdobycia przewagi w wyścigach. Carbon miał jednak kilka wad, w tym brak interwencji policji, która była bardziej elementem estetycznym niż istotnym elementem rozgrywki. Gracze narzekali też na zbyt krótką kampanię. Wciąż jednak klimat nielegalnych wyścigów był tu nie do podrobienia.

Shift 2 Unleashed (2011)

Shift 2 Unleashed, wydane w 2011 roku, to bezpośrednia kontynuacja Need for Speed: Shift. Nowa odsłona serii skupiała się na bardziej realistycznym modelu jazdy, oferując graczom ponad 120 licencjonowanych samochodów oraz szerokie możliwości personalizacji. To jedyny tytuł w serii, który nie ma "Need for Speed" w nazwie. Każdy samochód miał tu swoje charakterystyczne właściwości. Twórcy postawili też na realistyczne odwzorowanie wyścigów. Ważnym elementem rozgrywki był także tryb kariery. Pojawiły się takie rozwiązania jak "Endurance Races", auta z lat 80. i 90. oraz szerokie możliwości personalizacji pojazdów.

Każda z wymienionych gier ma swoje unikalne cechy i oferuje niepowtarzalne doświadczenia. A to dopiero 7 tytułów z 29, które pojawiły się na rynku od 1994 roku. Koniecznie daj znać, która część NFS jest Twoją ulubioną!