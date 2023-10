Sony wprowadza zabezpieczenia. Bez internetu nie skorzystasz z płyty w PS5

Już za kilkanaście dni na rynku amerykańskim zadebiutuje odświeżona i odchudzona konsola PlayStation 5 z odłączanym napędem Blu-ray. Jak podaje Sony, odświeżone wersje PS5 zostały stworzone z myślą o elastyczności i możliwości wyboru, których potrzebują gracze. Komponenty PlayStation 5 zostały umieszczone w mniejszej, bardziej kompaktowej obudowie z dyskiem SSD o pojemności 1 TB. Objętość nowego modelu PS5 została zmniejszona o ponad 30%, a waga o 18% i 24% w porównaniu do poprzednich modeli. Nowa wersja pozwala też na dołączenie napędu Ultra HD Blu-ray, który będzie również dostępny w sprzedaży osobno.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia pudełek i zestawów PS5, które trafią do sklepów w Stanach Zjednoczonych. Internautów najbardziej zainteresował dodatkowy opis, który wskazuje, że do poprawnego połączenia konsoli PS5 z napędem Blu-ray potrzebne będzie jednorazowe połączenie z internetem w celu przeprowadzenia weryfikacji i wstępnej konfiguracji.

Sprawa wydaje się dość oczywista - Sony nie chce dopuścić do sytuacji, w której do konsoli mógłby zostać podłączony nieautoryzowany napęd Blu-ray pozwalający np. na uruchamianie pirackich wersji gier. Konieczność "parowania" i autoryzacji oryginalnego napędu ma stanowić dodatkową gwarancję bezpieczeństwa. Oznaczać to też może jedno - gdy postanowimy zrezygnować z napędu i np. go sprzedać komuś, może okazać się bezużyteczny, gdyż został on już połączony z innym sprzętem. Na ten moment nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji od Sony, które zweryfikowałoby i wyjaśniło sytuację. Podejrzewam jednak, że firma pozwoli na rozłączenie party konsola+napęd. Jednak i w tym przypadku potrzebne będzie połączenie internetowe.

PS5 Slim - bez internetu nie połączysz napędu. Sony z dodatkowym zabezpieczeniem

W sieci już się rodzą pytania i wątpliwości co do konieczności takiej weryfikacji. Bo co, jak ktoś nie ma dostępu do internetu lub Sony wyłączy serwery? Wątpliwości wydają się słuszne - przynajmniej w przypadku tego ostatniego pytania. Z tym pierwszym scenariuszem raczej nikt problemu nie powinien mieć, choć z pewnością nie zabraknie sytuacji, w których ktoś zakupi konsolę i będzie chciał z niej korzystać w miejscu oddalonym od internetu.

Na początek nowy model PlayStation 5 będzie dostępny od listopada w Stanach Zjednoczonych oraz krajach mających dostęp do usługi PlayStation Direct. Następnie konsola trafi na kolejne rynki w nadchodzących miesiącach. Gdy zapasy obecnego modelu PS5 zostaną wyprzedane, nowe PS5 staną się jedynymi dostępnymi modelami.