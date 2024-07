Jak zaznacza w swoim komunikacie spółka PKP Intercity, to przygotowanie naszego przewoźnika na otwarcie krajowego rynku kolejowego na konkurencję. W domyśle chodzi zapewne głownie o koleje czeskie, które to od dobrych kilku lat dobijają się już do pełnego wejścia na nasze tory.

Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity:

Priorytetem PKP Intercity jest zwiększenie liczby miejsc dla naszych pasażerów. Realizacja zamówienia na nawet 450 wagonów zapewni niezbędny tabor do obsługi rosnącej liczby podróżnych. Wagony zapewnią pasażerom nowy standard podróży, będą wygodniejsze niż te, których dotychczas używaliśmy. Kupujemy je także z myślą o otwarciu krajowego rynku kolejowego na konkurencję.

Wszystkie wagony będą wyposażone w klimatyzację, gniazdka elektryczne, porty USB i dostęp do WiFi - mowa jest tu o wagonach zarówno przedziałowych, jak i bezprzedziałowych, sypialnych, restauracyjnych oraz z miejscami na przewóz rowerów.

Grzegorz Kucia, Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.:

Takie wagony to nowość na polskich torach. Ich innowacyjny design, będzie wyróżniał się pośród reszty poruszających się składów. Z niecierpliwością czekamy na ich produkcję, żeby jak najszybciej mogły cieszyć oko naszych pasażerów. Naszym wspólnym cele jaki obraliśmy to nowa jakości na torach.

Na powyższych wizualizacjach, widać wyraźnie odświeżony design nowych wagonów - w porównaniu do tych, które już jeżdżą po polskich torach. Jednak prawdziwą nowością będą w nich ładowarki indukcyjne, które rozwiążą problemy z zapomnianymi z domu ładowarkami, płatającymi się kablami czy w ogóle koniecznością sięgania po nie do bagażu.

Z nowych rozwiązań zastosowanych w tych wagonach wymieniana jest dodatkowa przestrzeń na bagaże pod siedzeniami czy przedziały będące połączeniem części pasażerskiej z przestrzenią do zabaw dla dzieci.

Koszt zamówienia 300 nowych wagonów to 4 mld 239 mln brutto, a przy opcji rozszerzenia do 450 wagonów, wzrośnie on do 6 mld 358 mln brutto. Warto też wspomnieć, że będą one dostosowane do jazdy z prędkością 200 km/h w ruchu krajowym i międzynarodowym (w komunikacie napisano - z prędkością minimalną 200 km/h, ale to chyba przez pomyłkę, bo lokomotywy u nas mają taką maksymalną prędkość, nie licząc Pendolino).

