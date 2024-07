Do Biedronki idę po zakupy i po paczkę z automatu

Lokalizacje obok dyskontów (nie wewnątrz, jak to kiedyś wymyśliła Poczta Polska), to drugi po dużych osiedlach mieszkaniowych, wybór miejsca pod automaty paczkowe. Z wiadomych względów - wybierając się czy to na pieszo, czy samochodem do sklepu po zakupy spożywcze, przy okazji możemy odebrać paczkę w automacie, ewentualnie na odwrót.

Anna Krauze dyrektor ds. strategicznego rozwoju e-commerce w DHL eCommerce Polska:

Klienci często oczekują dostawy paczek do domu, biura lub do automatu paczkowego zlokalizowanego przy sklepie, gdzie planują zakupy, chcąc załatwić jak najwięcej spraw jak najwygodniej, jak najszybciej i najlepiej w jednym miejscu. Naszą odpowiedzią na ten stale umacniający się trend jest budowa mocnej sieci automatów paczkowych, zlokalizowanych w miejscach, w których klienci mogą załatwić kilka spraw jednocześnie.

Pierwsze 600 automatów paczkowych DHL BOX już zostało uruchomionych przy sklepach sieci Biedronka w całym kraju. Umożliwiają one obsługę z poziomu ekranu dotykowego, jak i przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Mój DHL. To oczywiście szybkie nadania i odbiory paczek (również za pobraniem - płatność w aplikacji kartą, przelewem lub BLIKIEM) czy zdalne otwieranie skrytek. Co ważne też, w tych automatach mamy 4 dni na odebranie paczki - można więc łatwo to zgrać z zakupami w sklepie.

Przemysław Jurowicz, dyrektor ds. nieruchomości w sieci Biedronka:

Sklepy sieci Biedronka, a szczególnie te w mniejszych miejscowościach to często centralny punkt życia lokalnego. To tutaj można zrobić kompleksowe zakupy dla całej rodziny, kupić prasę lokalną czy nadać lub odebrać paczkę, a często nawet naładować samochód elektryczny.

Aktualnie, sieć DHL składa się z 19 000 punktów odbiorów i nadań przesyłek, w tym 3500 automatów paczkowych DHL BOX 24/7, zlokalizowanych w całej Polsce.

Źródło: Biedronka/DHL.