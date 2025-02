Nowe Volvo XC60 2025

Volvo XC60 to najpopularniejszy SUV premium i to nie tylko w Polsce. Właśnie dziś doczekał się aktualizacji, analogicznej do tej, jaka miała miejsce w przypadku większego SUV-a marki czyli XC90. Mamy więc odświeżony design przedniej i tylnej części nadwozia, nowe wzory felg, także paleta lakierów doczekała się aktualizacji – pojawił się „Forest Lake”, delikatnie zielony.

Zmiany we wnętrzu Volvo XC60 obejmują większy ekran centralny (11,2”) o wyższej rozdzielczości, który napędzany jest przez system multimedialny Volvo Cars UX z automatycznymi aktualizacjami. Jego sercem jest procesor Snapdragon firmy Qualcomm – amerykańskiego lidera w świecie procesorów ARM.

Zastosowane tapicerki także poddano delikatnym zmianom, podobnie jak w XC90 2025. Mamy do wyboru m.in. tkaninę o splocie w jodełkę, wentylowaną skórę nappa w dwóch odcieniach, czy pikowaną tapicerkę Nordico.

Silniki? Niezależnie od dokonanego wyboru pod maską będzie 2-litrowa jednostka benzynowa: XC60 B5 AWD Mild Hybrid. Do wyboru jest też jedna z dwóch hybryd plug-in, także z silnikiem 2.0l: T6 AWD o mocy 350 KM lub XC60 T8 AWD Plug-In Hybrid o mocy 455 KM. W obydwu przypadkach obiecywany zasięg w trybie elektrycznym wynosić ma 82 km.

Polska cena nowego Volvo XC60 B5 AWD MHEV zaczyna się od ~222 tys. zł, ale wysoko wyposażone wersje mogą już zbliżyć się do 300 tys. zł. Volvo XC60 T6 AWD Plug-In Hybrid to już cena od ~265 tys. zł, a wysoko wyposażone wersje z mogą przekroczyć 320-330 tys. zł.

Najpopularniejsze auto premium w Polsce: Volvo XC60

Odświeżane właśnie Volvo XC60 to już druga generacja tego samochodu, która zajmuje pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych aut premium w Polsce.

Warto tutaj zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze: znaczący wzrost sprzedaży aut Volvo w Polsce (2024 kontra 2023: +19% ). Po drugie: coraz większe znaczenie SUV-ów. XC40, XC60 oraz XC90 stanowią aż 78% ogólnej sprzedaży marki Volvo w Polsce. Jeśli zastanawiacie się co z sedanami Volvo S60 oraz S90, jak i kombi V60 oraz V90, to raczej nie czeka ich świetlana przyszłość niestety…

Interesującą kwestią jest też udział napędów. Diesel w 2024 roku wciąż był sprzedawany, ale jego udział już mocno topniał. W 2025 Volvo spodziewa się dużego wzrostu udziału hybryd Plug-In oraz aut w pełni elektrycznych, jak np. EX30 czy mające wreszcie pojawić się w Polsce EX90. Będzie też ES90 :)

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Z czego wynika tak duża popularność tego modelu? XC60 nie ma przecież najmocniejszych silników, od zeszłego roku nie jest też oferowany diesel. Jednym z kluczowych czynników jest z pewnością bezpieczeństwo, które w przypadku marki Volvo stawiane jest na pierwszym miejscu. Wystarczy wspomnieć, że aktywne systemy bezpieczeństwa mają specjalny algorytm pomagający skutecznie wykrywać duże zwierzęta jak np. łosie. Powszechnie znana jest też historia dotycząca nowych regulacji testu IIHS (amerykański odpowiednik Euro-NCAP) zderzenia czołowego-częściowego (z mniejszą powierzchnią uderzenia), który zaliczyło naprawdę niewiele aut, a wśród nich było właśnie Volvo XC90. „Crash test” XC90 po wjeździe do głębokiego rowu? Oczywiście, że był.

Wiele już razy miałem okazję uczestniczyć w jazdach na płytach poślizgowych, a w tym na tzw. szarpaku. To świetna okazja i możliwość do weryfikacji zachowania samochodu w bezpiecznych warunkach. Te próby wykonywałem również w autach Volvo, m.in. XC60 właśnie. Zestrojenie oraz skuteczność elektronicznych systemów bezpieczeństwa jest na absolutnie topowym poziomie. Co istotne, wszystkie systemy bezpieczeństwa (pasywne jak i aktywne) oferowane są w autach Volvo nawet w najniższej wersji wyposażenia – i to już od wielu lat. Film poniżej ma już ponad 7 lat!

Wygląda więc na to, że starania całej firmy Volvo, by nie tylko podnosić poziom bezpieczeństwa ich samochodów, ale też promować bezpieczne zachowania na drodze odnoszą skutek i jest to rzeczywiście ważny aspekt dla kierowców.