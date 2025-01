"Yellowstone": zwiastun prequelu zaostrza apetyt na więcej. Walka Duttonów o ranczo nigdy się nie kończy

"Yellowstone" zakończyło się z przytupem -- i choć wielu widzów było rozczarowanych tym, jak potoczyła się historia w serialu i w jakim tempie została rozwiązana -- ten świat nieustannie intryguje. Wciąż czekamy na wszelkiej maści sequele i spin-offy dziejące się w przyszłości. W międzyczasie jednak mamy możliwość zajrzeć co działo się w przeszłości. A widzieliśmy już, że działo się niemało i walka o ranczo tak naprawdę trwała od dekad. Teraz będziemy mogli przyglądać się jej bliżej, bo już niebawem na ekrany powraca spin-off "Yellowstone", który w opinii wielu jest lepszy niż "główny" serial. Mowa oczywiście o "1923" ze wspaniałymi Helen Mirren i Harrisonem Fordem w rolach głównych.

"1923" powraca z 2. sezonem. Zobacz najnowszy zwiastun

Pierwszy sezon "1923" spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem -- i oglądając najnowszy zwiastun nie mam najmniejszych wątpliwości, że podobnie sprawy będą mieć się również i tym razem. Serial jest bezpośrednią kontynuacją historii, którą dzielnie śledzilismy w pierwszym sezonie. Mowa, rzecz jasna, o nieustannej walce Jacoba i Cary o ukochane ranczo w stanie Montana. Ponadto będziemy także śledzić pełną niebezpieczeństw drogę Spencera i jego wybranki serca do rodzinnego rancza. W "1923" nie mieliśmy jeszcze szansy zobaczyć jak bohaterowie radzą sobie podczas najbardziej wymagającego, zimowego, sezonu na ranczu. Ale to zmieni się w nadchodzących odcinkach, które poza trudami związanymi z pogodą pokażą również jak Jacob i Cara stawią czoła całemu szeregowi innych problemów.

W serialu poza głównymi gwiazdami pojawią się także znakome twarze, które widzieliśmy już w poprzednich odcinkach -- m.in. Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Sebastian Roche oraz Timothy Dalton. W nowym sezonie u ich boku pojawią się także Janet Montgomery oraz Augustos Prew.

"1923" kiedy premiera serialu? Polacy zaczekają dłużej

"1923" bez wątpienia jest jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali tej zimy. Obok "Rozdzielenia" to najgorętsza kontynuacja, której z utęsknieniem wypatrują widzowie na całym świecie. Poznaliśmy już oficjalną datę premiery pierwszego odcinka -- i ten trafi do widzów już 23. lutego. Niestety, data ta dotyczy Stanów Zjednoczonych, bo na premierę 2. sezonu "1923" w Polsce poczekamy kilka tygodni dłużej. Premierowy odcinek trafi na platformę SkyShowtime 10. marca -- a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. Drugi sezon ma liczyć osiem odcinków. Niestety, fatalna wiadomość jest taka, że twórcy już teraz zapowiedzieli, że na tym opowieść rodu Duttonów z początku XX. wieku dobiegnie końca. Jest to o tyle słodko-gorzkie, że prawdopodobnie widzowie pragnęliby więcej... z drugiej jednak strony, serial początkowo miał być po prostu mini-serialem będącym spin-offem podobnie jak 1883. Ale to niezwykle ciepłe przyjęcie ze strony widzów sprawiło, że Paramount zdecydował się przedłużyć projekt i rozciągnąć go do dwóch pełnych sezonów.