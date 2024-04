Apple wypuściło dwa nowe modele słuchawek. Zobaczcie, co mają do zaoferowania nowe propozycje z serii Beats.

Beats Solo Buds — nowe douszne słuchawki Apple

Solo Buds do bezprzewodowe dokanałowe słuchawki Beats, które zaskakują przede wszystkim ceną. Mają być one dostępne w Polsce od czerwca za 429 zł. Nie jest to doskonała oferta, mając na uwadze cały rynek, ale jest to najtańsza propozycja giganta z Cupertino. Nie znajdziemy tutaj jednak żadnego ANC, co może być rozczarowujące — ale Beats twierdzi, że Solo Buds dzięki swojej konstrukcji i gumkach w różnym rozmiarze mają pomóc złagodzić hałas otoczenia. Jakość audio ma być bardzo dobra, w co nie jest ciężko uwierzyć w przypadku Beatsów.

Solo Buds mają do tego kompaktowe, o 40 procent mniejsze etui. Co jednak ciekawe, to etui nie ładuje słuchawek — słuchawki na jednym ładowaniu mają wytrzymać do 18 godzin, ale kiedy się rozładują, musimy naładować je kablem USB-C. Beats Solo Buds będą dostępne w czterech kolorach: czarnym, szarym, fioletowym i czerwonym (z czego ten ostatni ma piękną, półprzezroczystą obudowę).

Beats Solo 4 — nowe nauszne słuchawki Apple

Beats Solo 4 to za to nowe bezprzewodowe słuchawki nauszne. Najnowszy model ma oferować czas pracy na baterii do 50 godzin, ale — podobnie jak w Solo Buds — nie mamy tutaj ANC, co również może być dla wielu (w tym dla mnie) przeszkodą nie do przejścia. Warto jednak zaznaczyć, że kiedy korzystamy ze słuchawek przewodowo, używając USB-C lub miniJack, to mamy bezstratny format dźwięku. Jest tu również Spatial Audio.

Do tego mamy tu poduszki UltraPlush, szybkie ładowanie (5 godzin słuchania za 10 minut ładowania), trzy kolory: czarny, niebieski i różowy, a także cenę w wysokości 999 zł. Obydwa sprzęty działają tak samo dobrze zarówno z urządzeniami z Androidem, jak i z iOS.

Źródło, grafika wyróżniająca: Beats