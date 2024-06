Nowe seriale na wakacje - tych premier nie przegapcie

Sunny

Produkcja Apple TV+ opowiada o Suzie, Amerykance mieszkającej w Kioto, której życie zmienia się drastycznie po zaginięciu męża i syna w tajemniczej katastrofie lotniczej. W ramach "pocieszenia" otrzymuje Sunny, robota domowego stworzonego przez firmę elektroniczną jej męża. Na początku Suzie nie potrafi zaakceptować obecności Sunny, ale z czasem rodzi się między nimi nieoczekiwana przyjaźń. Wspólnie odkrywają mroczną prawdę o losie rodziny Suzie, wplątując się w niebezpieczny świat, o którym Suzie wcześniej nie miała pojęcia.

Premiera 10 lipca na Apple TV+

Sausage Party: Foodtopia

Serial jest oparty na popularnym filmie "Sausage Party" z 2016 roku. Spodziewamy się powrotu zwariowanego humoru i kultowych postaci, które uczyniły oryginalny film hitem. Bohaterowie, tacy jak Frank, Brenda, Barry i Sammy, podejmują się zadania stworzenia własnej kulinarnej utopii, pełnej wyzwań i zabawy. Serial utrzyma prowokacyjny humor i lekceważący ton, które charakteryzowały film. W wersji oryginalnej występują oryginalni aktorzy głosowi, w tym Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz i Edward Norton.

Premiera 11 lipca na Prime Video

Cobra Kai 6. sezon 1. część

Szósty sezon serialu zostanie wydany w trzech częściach, z czego każda będzie liczyć pięć odcinków. Pierwsza z nich zadebiutuje 18 lipca 2024 roku. Serial jest bezpośrednią kontynuacją czterech oryginalnych filmów z serii "The Karate Kid" i skupia się na postaciach Daniela LaRusso i Johnny'ego Lawrence'a, ponad 30 lat po wydarzeniach z pierwszego filmu. Szósty sezon będzie kontynuować wcześniejsze wątki - po pozbyciu się Cobra Kai z Doliny, sensei i ich uczniowie będą musieli zdecydować, czy i jak będą rywalizować w światowych mistrzostwach Sekai Taikai.

Premiera 18 lipca na Netflix

Kobieta z jeziora

Akcja serialu rozgrywa się w Baltimore w 1966 roku, podczas Święta Dziękczynienia, kiedy to zaginięcie młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. Maddie Schwartz, grana przez Natalie Portman, to żydowska gospodyni domowa, która pragnie uciec przed mroczną przeszłością i rozpocząć karierę jako dziennikarka śledcza. Cleo Johnson, w którą wciela się Moses Ingram, jest matką walczącą o przetrwanie w trudnych warunkach czarnoskórego Baltimore. Losy tych dwóch kobiet, które dotąd nie miały ze sobą nic wspólnego, splatają się w dramatycznych okolicznościach.

Premiera 19 lipca na Apple TV+

Those About to Die

Akcja serialu toczy się w 79 r. n.e. w Rzymie, centrum Imperium Rzymskiego. Miasto, pełne bogactwa, przyciąga niewolników z całego cesarstwa, a populacja jest znudzona i niespokojna. Rzymianie utrzymywani są w ryzach dzięki darmowemu jedzeniu i widowiskowej rozrywce, takiej jak wyścigi rydwanów i walki gladiatorów. Serial zagłębia się w brutalny świat igrzysk, gdzie króluje żądza krwi, chciwość i korupcja. Wyścigi w Circus Maximus kontrolowane są przez cztery frakcje patrycjuszy: Niebieską, Czerwoną, Białą i Zieloną. Z powodu rosnącego apetytu na jeszcze bardziej krwawe widowiska, pojawia się potrzeba budowy Koloseum - nowego stadionu do walk gladiatorów. Pod trybunami Koloseum kwitnie podziemny świat zakładów bukmacherskich, gdzie pracują i żyją tysiące ludzi, w tym wielu, którzy zginą na arenie.

Premiera 19 lipca na Prime Video

Batman: Caped Crusader

Gotham City to miasto, gdzie przestępcy dominują, a prawo i porządek są rzadkością. Obywatele żyją w ciągłym strachu, a korupcja jest powszechna. Bruce Wayne, bogaty społecznik, ukształtowany przez tragedię, staje się czymś zarówno więcej, jak i mniej niż człowiekiem - Batmanem. Jego samotna krucjata w imię sprawiedliwości przyciąga nieoczekiwanych sprzymierzeńców w szeregach GCPD i Ratusza, jednak jego heroiczne działania pociągają za sobą śmiertelne, nieprzewidziane konsekwencje. Serial jest duchowym spadkobiercą kultowej animacji "Batman: The Animated Series".

Premierra 1 sierpnia na Prime Video

The Umbrella Academy 4. sezon

Oparty na serii komiksów autorstwa Gerarda Waya, serial "The Umbrella Academy" zadebiutował w 2019 roku i opowiada o grupie rodzeństwa z supermocami, które zostaje ponownie zjednoczone po śmierci ojca. Czwarty sezon rozpoczyna się od wielkiego zwrotu akcji: jest nowa linia czasowa, ustalona przez rodzinnego patriarchę Reginalda (Colm Feore), a rodzeństwo nie posiada już swoich mocy. To nie jedyne dziwactwo w tej nowej rzeczywistości, gdzie stawka będzie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Pojawiają się nowi wrogowie, którzy pragną ich wymazać z istnienia.

Premiera 8 sierpnia na Netflix

Zbrodnie po sąsiedzku 4. sezon

Akcja czwartego sezonu "Zbrodni po sąsiedzku" przenosi się na krótko do Los Angeles, gdzie główni bohaterowie starają się rozwiązać tajemnicę śmierci Sazz Pataki, dublerki Charlesa z serialu "Brazzos". Zmiana miejsca akcji dotyczy tylko początku sezonu, po czym wrócimy do ukochanej Arconii. Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short ponownie wcielą się w główne role. Meryl Streep powróci jako Loretta Durkin, a do obsady dołączają nowe twarze. Molly Shannon zagra potężną bizneswoman z LA, która zostanie wciągnięta w sprawę z Nowego Jorku. Eva Longoria także się pojawi, ale nie znamy jej roli. Zobaczymy także Eugene'a Levy'ego, znanego z roli ojca Jima w "American Pie".

Premiera 27 sierpnia na Disney+

Władca Pieścieni: Pierścienie władzy 2. sezon

W drugim sezonie "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" powróci Sauron. Po wygnaniu przez Galadrielę, bez armii i sojuszników, Mroczny Władca musi polegać na swojej przebiegłości, by odbudować siłę i nadzorować tworzenie kolejnych Pierścieni Władzy, które umożliwią mu zniewolenie ludów Śródziemia. W nowych odcinkach nawet niewinne postacie z pierwszego sezonu znajdą się w narastającym niebezpieczeństwie - elfy, krasnoludy, orkowie, ludzie, czarodzieje i Harfootowie połączą siły, by stanąć do walki.

Premiera 29 sierpnia na Prime Video