Solidne nowości na Disney+. Tych premier nie przegap

Paradise

Nowy serial Dana Fogelmana, twórcy poruszającego "Tacy jesteśmy" ("This is Us"), to serial, który zabierze Cię do utopijnej społeczności, gdzie pozornie wszystko jest idealne. W tym świecie zamieszkują najwybitniejsze umysły, a nowoczesna technologia zapewnia mieszkańcom luksusowe i beztroskie życie. Jednak pod powierzchnią tej idyllicznej rzeczywistości kryją się mroczne sekrety i niepokojące tajemnice.

Reklama

W centrum historii znajduje się Sterling K. Brown, wcielający się w postać detektywa, który przybywa do Paradise, aby zbadać szokujące morderstwo. W miarę jak zagłębia się w śledztwo, odkrywa, że pozornie doskonała społeczność skrywa przerażającą prawdę. Jego droga krzyżuje się z mieszkańcami Paradise, każdym z nich obarczonym własnymi sekretami i ukrytymi motywami. "Paradise" to serial, który łączy w sobie elementy thrillera, dramatu i tajemnicy, a premiera zaplanowana jest na 2025 rok, więc macie jeszcze chwilę, zanim pojawi się na platformie. Zanim to nastąpi, warto przyjrzeć się innym premierom, które znajdziecie poniżej.

Nic nie mów

Na Disney+ zadebiutował także inny serial - licz 9 odcinków i opowiada on historię Jean McConville, matki dziesięciorga dzieci, która zostaje porwana z domu w Belfaście w 1972 roku, po czym nigdy więcej jej nie widziano. Serial zagłębia się w mroczny świat Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), ukazując kulisy jej działalności, motywacje jej członków oraz brutalność konfliktu, który podzielił społeczeństwo. "Nic nie mów" to nie tylko historia zniknięcia, ale również opowieść o tajemnicach, zdradzie i milczeniu, które przez dekady ociążyły losy rodziny McConville i całej społeczności.

W serialu poznajemy również Dolours Price, byłą członkinię IRA, która odegrała kluczową rolę w porwaniu Jean McConville. Jej wspomnienia i wyznania rzucają nowe światło na wydarzenia z przeszłości, odsłaniając prawdziwe oblicze konfliktu i jego tragiczne konsekwencje.

Stary człowiek 2. sezon

Kontynuacja pełnej napięcia historii Dana Chase'a, byłego agenta CIA, który po latach ukrywania się musi ponownie zmierzyć się z demonami przeszłości. Tym razem akcja przenosi się z ulic Nowego Jorku do surowych krajobrazów Afganistanu. Chase i jego dawny współpracownik, Harold Harper, muszą połączyć siły w obliczu nowego, wspólnego wroga. Ich misja? Odbić Emily, córkę Chase'a, z rąk niebezpiecznego afgańskiego watażki, Faraza Hamzady. W tym celu będą musieli zanurzyć się w świecie międzynarodowych intryg, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje, a każdy ruch może mieć śmiertelne konsekwencje.

Ucieczka z Chinatown

Serial, który w oryginalny sposób łączy komedię, dramat i kryminał, opowiada historię Willisa Wu, aktora azjatyckiego pochodzenia marzącego o karierze w Hollywood. Willis utknął jednak w stereotypowej roli "Tła Azjatyckiego Faceta", w kółko grając kelnerów, taksówkarzy i złoczyńców w drugoplanowych rolach.

Nowa produkcja zabiera nas w podróż przez kulisy Hollywood, ukazując absurdy i pułapki branży filmowej, a także trudności, z jakimi borykają się aktorzy pochodzenia azjatyckiego. Willis, próbując wybić się z narzuconych mu schematów, wplątuje się w prawdziwe śledztwo kryminalne, które prowadzi go przez zakamarki Chinatown i pozwala odkryć tajemnice swojej rodziny.