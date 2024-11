Wielki konflikt między bohaterami "Yellowstone". Aktor zdradza co się wydarzy?

Finał "Yellowstone" zbliża się wielkimi krokami. Ale zanim to - zapowiada się konflikt pomiędzy dwójką bohaterów, po których wielu by się tego nie spodziewało.

Emocje związane z ostatnim sezonem "Yellowstone" nie ustają. Jest mocne rozpoczęcie sezonu, a wygląda na to, że w serialu nieustannie będzie się działo naprawdę dużo. Zarówno ekipa produkcyjna jak i sami aktorzy cały czas podkręcają atmosferę i budują napięcie. Wiadomo nie od dziś, że finałowy sezon będzie się koncentrował na walce Jamiego z Beth. Ale do sporego konfliktu prawdopodobnie dojdzie pomiędzy jeszcze jedną parą bohaterów: ukochanym córki Johna Duttona, Ripem, a Kaycem.

Szykuje się wielka walka pomiędzy Kaycem a Ripem w finałowych odcinkach "Yellowstone"?

Wcielający się w Kaycego Luke Grimes w rozmowie z redakcją serwisu Screen Rant powiedział:

Tak, najwyraźniej ci faceci nie lubią się od jakiegoś czasu. Walczą jak bracia, ale jak bracia z Yellowstone, co jest trochę gorsze niż walka większości braci, prawda? To bardzo trudne, ponieważ tak naprawdę niewiele możemy powiedzieć o tym, czego można się spodziewać. Ale powiem, że myślę, że w pewnym momencie staje się to większe niż ich sprzeczki i staje się większe niż ranczo i rodzina. Staje się czymś, w czym wszyscy muszą się zjednoczyć, a nie kłocić.... To znaczy, Rip i Kayce byliby całkiem niezłą drużyną, gdyby tylko pracowali razem, prawda?

Jak wynika z powyższej wypowiedzi -- między bohaterami może wywiązać się spora awantura co... tak naprawdę nikogo chyba specjalnie nie powinno szokować. Panowie mogą toczyć spór o to, kto tak naprawdę przejmie stery lidera gdy już zabrakło Johna Duttona. I prawdopodobnie wszyscy spodziewali się, że to właśnie Rip w naturalny sposób przejmie kontrolę nad włościami -- Kayce może chcieć upomnieć się o swoje. Ale skoro wspomina on o tym, że mogą być niezłą drużyną -- to kto wie. Może uda się ten konflikt szybko zażegnać i przed końcem serialu zobaczymy ich w pełnej współpracy?

Na tę chwilę jest sporo niewiadomych i... regularne podkręcanie atmosfery ze strony zarówno ekipy produkcyjnej, jak i aktorów właśnie. Po każdym wywiadzie czy rozmowie w której biorą udział gdzie przewija się temat "Yellowstone", rusza karuzela pytań bez odpowiedzi i spekulacji. Wiadomo jednak, że informacje dotyczące finału "Yellowstone" są jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic -- i wiele osób biorących udział w projekcie nie ma pojęcia jak zakończy się ta opowieść. Ma to być tajemnica strzeżona pilniej, niż w przypadku produkcji spod znaku Marvela. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać wielkiego finału. Ten już za kilka tygodni -- a póki co w każdy czwartek na platformie Sky Showtime możemy co czwartek wypatrywać nowych odcinków!