Max zapowiada hity na listopad. Co trzeba zobaczyć?

Od dziś widzowie mogą zanurzyć się w świecie "Diuny: Proroctwo" - adaptacji książek z kultowej serii powieści science fiction. Serial ten jest prequelem do filmu "Diuna" w reżyserii Denisa Villeneuve'a i koncentruje się na początkach Sekty Bene Gesserit, tajemniczej organizacji kobiet posiadających nadprzyrodzone moce. W zupełnie innym klimacie utrzymany jest film "Trzy kobiety", poruszający dramat o kobietach z różnych środowisk, których losy splatają się w nieoczekiwany sposób. Każda z nich zmaga się z własnymi problemami i wyzwaniami, a ich historie pokazują siłę, determinację i solidarność kobiet w obliczu przeciwności losu.

Co oglądać na Max? Nowości listopad 2024

Dla fanów mocnych wrażeń Max przygotował thriller "Bez litości". To mroczna opowieść o zemście i sprawiedliwości, w której główny bohater, były żołnierz sił specjalnych, musi stawić czoła brutalnej przeszłości i przeciwnikom, którzy go totalnie nie doceniają. W listopadzie na platformie pojawi się również "Duchy w Wenecji", adaptacja powieści Agathy Christie z gwiazdorską obsadą. Tym razem Herkules Poirot będzie musiał rozwiązać zagadkę tajemniczych zjawisk w nawiedzonym domu w Wenecji. Film to połączenie klasycznego kryminału z elementami horroru, co było oryginalnym zagraniem ze strony reżysera Kennetha Branagh.

Warto też wspomnieć o serialu "Powrót Millie Black", który opowiada historię młodej kobiety, która po latach powraca do rodzinnego miasta, aby rozwiązać zagadkę śmierci swojej matki. W trakcie śledztwa Millie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny i społeczności, a jej życie zmienia się na zawsze. "Powrót Millie Black" to wciągający thriller z elementami dramatu, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. To tylko niektóre z nowości, które pojawią się na platformie Max w drugiej połowie listopada - pozostałe znajdziecie poniżej wraz z datami premier.

Max listopad premiery - lista nowości

Nowe seriale na Max - listopad 2024

(Dune: Prophecy) - Zanim staną się znane jako legendarne Bene Gesserit, potężna grupa kobiet działa w cieniu, aby potajemnie wpływać na losy wszechświata. Trzy kobiety (Three Women) - Trzy kobiety z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia.

(Three Women) - Trzy kobiety z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Życie seksualne studentek III (Sex Lives of College Girls) - Historia czterech współlokatorek z college’u, które rozpoczynają studia na prestiżowym Essex College. Oto prawdziwa fuzja sprzeczności i hormonów. Te zarówno urocze, jak i irytujące dziewczyny rozpoczynają właśnie nowe, wolne życie na studentek

(Sex Lives of College Girls) - Historia czterech współlokatorek z college’u, które rozpoczynają studia na prestiżowym Essex College. Oto prawdziwa fuzja sprzeczności i hormonów. Te zarówno urocze, jak i irytujące dziewczyny rozpoczynają właśnie nowe, wolne życie na studentek Powrót Millie Black ( Get Millie Black) - Po dekadach spędzonych w Wielkiej Brytanii, detektyw Millie Black wraca na Jamajkę i zajmuje się sprawą, która wiąże się z wpływową rodziną.

( Get Millie Black) - Po dekadach spędzonych w Wielkiej Brytanii, detektyw Millie Black wraca na Jamajkę i zajmuje się sprawą, która wiąże się z wpływową rodziną. Kulinarne wędrówki Gordona i przyjaciół IV (Gordon, Gino and Fred Road Trips) - Gordon, Gino i Fred wyruszają do Hiszpanii, gdzie zanurzają się w jej kulturze i kuchni.

(Gordon, Gino and Fred Road Trips) - Gordon, Gino i Fred wyruszają do Hiszpanii, gdzie zanurzają się w jej kulturze i kuchni. Pechowa Hela II (Oh Hell!) - Ośmioodcinkowy dramat opowiadający historię z perspektywy 24-letniej Helene, którą wszyscy nazywają po prostu „Hell”. Jak może sugerować jej imię, kobieta przechodzi od jednej katastrofy do drugiej.

Nowe filmy na Max - listopad 2024

(The Housewives of the North Pole) - Na kilka dni przed świętami dwie najlepsze przyjaciółki wdają się w ogromną kłótnię, która wywołuje chaos w całym mieście. Kawał (Prank) - Ben i jego przyjaciel Tanner robią psikusa swojej nauczycielce fizyki w liceum. Kiedy kobieta ich oblewa, dają jej nauczkę.

(Prank) - Ben i jego przyjaciel Tanner robią psikusa swojej nauczycielce fizyki w liceum. Kiedy kobieta ich oblewa, dają jej nauczkę. Bez litości (Equalizer) - Denzel Washington w roli uznanego za zmarłego byłego agenta, który postanawia pomóc prześladowanej przez gangsterów dziewczynie.

(Equalizer) - Denzel Washington w roli uznanego za zmarłego byłego agenta, który postanawia pomóc prześladowanej przez gangsterów dziewczynie. Wszystkie kolory świata pomiędzy czernią a bielą (All the Colours of the World are Between Black & White) - Dwóch mężczyzn spotyka się w Lagos i od razu się dogaduje. Jednak w społeczeństwie, w którym homoseksualizm jest tabu, ich życie nie jest łatwe.

(All the Colours of the World are Between Black & White) - Dwóch mężczyzn spotyka się w Lagos i od razu się dogaduje. Jednak w społeczeństwie, w którym homoseksualizm jest tabu, ich życie nie jest łatwe. Rivière - Osiągająca sukcesy w hokeju na trawie nastolatka opuszcza szwajcarskie góry, aby spróbować odnaleźć swojego ojca, którego nie widziała od lat.

Osiągająca sukcesy w hokeju na trawie nastolatka opuszcza szwajcarskie góry, aby spróbować odnaleźć swojego ojca, którego nie widziała od lat. Niepoczytalna (Unsane) - Po przeprowadzce do nowego miasta młodą kobietę nadal prześladują wizje jej prześladowcy.

(Unsane) - Po przeprowadzce do nowego miasta młodą kobietę nadal prześladują wizje jej prześladowcy. Duchy w Wenecji (A Haunting in Venice) - Emerytowany Poirot niechętnie bierze udział w seansie spirytystycznym, podczas którego zamordowany gość wciąga go do mrocznego świata.

(A Haunting in Venice) - Emerytowany Poirot niechętnie bierze udział w seansie spirytystycznym, podczas którego zamordowany gość wciąga go do mrocznego świata. Morderstwo w Orient Expressie (Murder on the Orient Express) - Znany detektyw Hercule Poirot prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa bogatego amerykańskiego biznesmena podróżującego najsłynniejszym pociągiem świata w nowej filmowej adaptacji klasycznej powieści Agathy Christie.

(Murder on the Orient Express) - Znany detektyw Hercule Poirot prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa bogatego amerykańskiego biznesmena podróżującego najsłynniejszym pociągiem świata w nowej filmowej adaptacji klasycznej powieści Agathy Christie. Dwanaście Wigilii (12 Days of Christmas Eve) - Odnoszący sukcesy biznesmen Brian Conway po wypadku samochodowym otrzymuje w Wigilię prezent od Świętego Mikołaja.

(12 Days of Christmas Eve) - Odnoszący sukcesy biznesmen Brian Conway po wypadku samochodowym otrzymuje w Wigilię prezent od Świętego Mikołaja. Szkolne miłości (Sweethearts) - Kiedy studenci pierwszego roku, Ben i Jamie, podejmują decyzję o rozstaniu ze swoimi licealnymi sympatiami, wystawiając swoją przyjaźń na próbę.

(Sweethearts) - Kiedy studenci pierwszego roku, Ben i Jamie, podejmują decyzję o rozstaniu ze swoimi licealnymi sympatiami, wystawiając swoją przyjaźń na próbę. Ja, kapitan (Io, capitano) - Opowieść o podróży dwóch nastoletnich senegalskich chłopców, którzy opuszczają rodzinny Dakar, aby dotrzeć do Włoch i uciec od ubóstwa.

(Io, capitano) - Opowieść o podróży dwóch nastoletnich senegalskich chłopców, którzy opuszczają rodzinny Dakar, aby dotrzeć do Włoch i uciec od ubóstwa. Horoskop (Tarot) - Grupa przyjaciół nieświadomie uwalnia zło z zaklętej talii Tarota.

(Tarot) - Grupa przyjaciół nieświadomie uwalnia zło z zaklętej talii Tarota. Na dnie (Bottoms) - Dwie licealistki, PJ i Josie, zakładają klub, a ich celem jest stracenie dziewictwa przed ukończeniem szkoły.

(Bottoms) - Dwie licealistki, PJ i Josie, zakładają klub, a ich celem jest stracenie dziewictwa przed ukończeniem szkoły. Artur ratuje Gwiazdkę (Arthur Christmas) - Zbliża się Gwiazdka i Święty Mikołaj ma pełne ręce roboty. W ciągu jednej nocy musi dostarczyć prezenty milionom dzieci na całym świecie. Jak tego dokonuje? Sukces operacji tkwi w dokładnym jej zaplanowaniu i pracy olbrzymiej armii elfów.

Dokumenty:

Rozbić bank. Jeden makler, 50 miliardów (Braking the Bank - One Trader, 50 Billion) - Trader, który ukrył transakcje o wartości 50 miliardów euro w dużym międzynarodowym banku, i jego byli przełożeni ujawniają wszystkie strony skandalu.

Premiery na Max dzień po dniu listopad 2024