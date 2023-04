Zgubiłeś lub zapomniałeś paszportu? Nie panikuj! Tymczasowy wyrobisz na lotnisku

Paszport tymczasowy potrafi uratować sytuację, gdy właściwy dokument został zgubiony. To samo w sytuacji, gdy zapomnieliśmy zabrać go ze sobą w podróż. Jeśli podróżujesz z Lotniska Chopina i zapomniałeś paszportu mamy dobrą wiadomość - tymczasowy wyrobisz na miejscu.

O jakich nowościach rządowych najbardziej lubimy informować? Przede wszystkim o tych, które w istotny sposób mogą ułatwić nam życie. Jedną z nich jest chociażby możliwość szybkiego wyrobienia paszportu tymczasowego w momencie, gdy już znaleźliśmy się na lotnisku. Co zrobić, by skorzystać z takiej możliwości? Ile to kosztuje? Jakie dokumenty się przydadzą? Oto garść przydatnych informacji dla zapominalskich, którym zdarza się opuścić dom bez najpotrzebniejszych w podróży rzeczy.

Paszport tymczasowy można wyrobić na lotnisku

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, właśnie uruchomiono nowy punkt wydawania paszportów tymczasowych. Nie byłoby w tym nic szczególnego gdyby nie miejsce, w którym ten punkt się znajduje. Do tej pory mogliśmy bowiem wyrobić paszport tymczasowy w każdym z biur paszportowych. Teraz zrobimy to również na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Punkt wydawania paszportów tymczasowych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, co oznacza, że może z niego skorzystać większość pasażerów odlatujących z warszawskiego lotniska. Należy jednak pamiętać o tym, że przy ubieganiu się o niego obowiązują te same wymogi, co w każdym innym punkcie wydawania paszportów tymczasowych.

Paszport i paszport tymczasowy – dokumenty, bez których podróż może okazać się niemożliwa fot. gov.pl

Zgubiłem paszport. W jaki sposób uzyskam tymczasowy na lotnisku?

Obowiązujące przepisy mówią, że paszport tymczasowy wydawany jest m.in. w nagłych przypadkach. Z pewnością takim przypadkiem jest również podróż, która ma się rozpocząć dosłownie za moment. W jaki sposób uwiarygodnić przed urzędnikiem, że w naszym przypadku wystąpił nagły przypadek? Warunkiem koniecznym do uzyskania paszportu tymczasowego jest okazanie biletu lotniczego uprawniającego nas do odbycia podróży, na którą właśnie czekamy.

By upewnić się, że urzędnik będzie mógł zweryfikować naszą tożsamość, przyda się również dokument tożsamości, taki jak dowód osobisty. Oczywiście o ile jego również nie zgubiliśmy czy zapomnieliśmy.

Co ze zdjęciem?

By otrzymać paszport tymczasowy przyda się również nasze aktualne zdjęcie. Na szczęście punkt wydawania paszportów tymczasowych na lotnisku pozwala wykonać je na miejscu. Wystarczy zatem podejść do punktu z ważnym biletem lotniczym, dokumentem tożsamości (o ile go posiadamy), by dopełnić wszelkich formalności i otrzymać dokument, który pozwoli nam ruszyć w podróż.

Ile kosztuje paszport tymczasowy?

Wydanie paszportu tymczasowego nie jest bezpłatne. Obowiązuje opłata w wysokości 30 złotych, płatna kartą. Mając na uwadze to, jak bardzo przydatnym dokumentem jest paszport tymczasowy, to naprawdę niewiele.

Tego dokumentu lepiej nie zapomnieć

Co jeszcze warto wiedzieć?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie wszystkie państwa na świecie honorują polskie paszporty tymczasowe. O tym, czy w danym państwie będziemy mogli posłużyć się tym dokumentem, można dowiedzieć się z rządowej strony Polak za granicą bądź kontaktując się z konsulatem tego państwa.

Mamy przeczucie, że wprowadzone udogodnienie uratuje wakacje niejednego polskiego turysty. Też tak sądzicie? Zdarzyło się Wam zapomnieć paszportu?

Jeśli ciekawi Was, co jeszcze oferuje e-administracja w Polsce, zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem o możliwościach aplikacji mObywatel: mObywatel to aplikacja do wirtualnych dokumentów. Co jeszcze potrafi?