Netflix zapowiada 9 polskich filmów. Premiery jeszcze w tym roku!

Sprawdź też: Netflix tworzy 9 nowych seriali w Polsce. Stawia na ilość i różnorodność!

Broad Peak powstanie dzięki Netfliksowi. Nakręcą też film Pan Samochodzik i Templariusze

Najnowsze działania serwisu i wcześniejsze filmy, które produkował i/lub dystrybuował, dowodzą determinacji Netfliksa w dążeniu do zajęcia mocnej pozycji w Polsce. Wiele ankiet i sond, a także zwykłe rozmowy pokazują, że stał się tym, czym iPad jest dla rynku tabletów, a Kindle na rynku czytników. To niemal synonim usługi VOD, a ambicje stania się pierwszym wyborem dla polskich widzów prowadzą platformę w bardzo ciekawe miejsca. "Broad Peak" to bowiem projekt, o którym słyszeliśmy od lat, ale nie został on wcześnie zrealizowany. Największym wyzwaniem były oczywiście kwestie finansowe, logistyka i sama realizacja filmu, którego akcja rozgrywa się w trakcie wyprawy na K2. Netflix postanowił wesprzeć ten projekt, dlatego jesienią 2022 roku trafi on na platformę. Możliwe, że doczekamy się też debiutu tego filmu w kinach. Za kamerą znalazł się Leszek Dawid, a w obsadzie są m. in. Ireneusz Czop, Piotr Głowacki, Maciej Kulig, Dawid Ogrodnik, Maja Ostaszewska, Maciej Raniszewski, Łukasz Simlat oraz Tomasz Sapryk.

To naturalnie nie jedyny głośny projekt, który zmierza na Netflix na przestrzeni następnych kilku lub kilkunastu miesięcy. Drugim w kolejności pod względem rozpoznawalności - choć zapewne dla części osób będzie to niekwestionowany numer jeden - jest "Pan Samochodzik i Templariusze" bazujący na serii książek Zbigniewa Nienackiego. Za realizację odpowiada Orphan Studio, zaś za kamerą zasiadł Antoni Nykowski. Scenariusz filmu powierzono Bartoszowi Sztyborowi. To właśnie ten film może być jednym z poważniejszych egzaminów, jakie przyjdzie zdać Netfliksowi przed polską widownią. Widać, że serwis nie czuje się onieśmielony sięganie po tak ważny dla Polaków tytuł, więc być może pomysł na wartstwę wizualną, podobnie jak i na samą fabułę filmu, jest już dość konkretny i przekonywujący.

Netflix kręci w Polsce - filmy sensacyjne, komedie i dramaty

Agnieszka Grochowska

Interesująco brzmią zapowiedzi "HELLHOLE" oraz "Dnia Matki, bo tutaj Netflix pragnie nam zaserwować solidne kino. Pierwszy z tytułów ma być horrorem z prawdziwego zdarzenia, a za jego realizację odpowiadają twórcy "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Czy ich doświadczenie pozwoli im porzucić elementy humorystyczne i nakręcą równie dobry horror? Akcja filmu ma rozgrywać się w 1987 roku w klasztorze zakonnic, który jest odcięty od świata. Do środka dostaje się młody milicjant Marek, by wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy, lecz staje się częścią ogromnej intrygi knutej przez duchownych od lat. "Dzień matki" będzie one-woman-show w wykonaniu Agnieszki Grochowskiej, która działała przez lata jako agentka sił specjalnych NATO. Teraz przyjdzie jej sprawdzić swoje umiejętności w bardziej osobistej sprawie, gdyż jej syn zostaje porwany przez gangsterów. Czy uda jej się odzyskać i syna, i relacją ją z nim łączącą?

Netflix celuje w też czułe punkty polskiej widowni, dlatego szykowane są filmy komediowe i romantyczne. "Noc w przedszkolu" będzie czarną komedią, w której rodzice 5-latków zamieniają próbę generalną jasełek w sąd nad niegrzecznym podopiecznym. Można chyba uznać, że będzie to film a'la "Dwunastu gniewnych ludzi", ale w bardzo wyjątkowych okolicznościach. "Dziś śpisz ze mną" oparto na powieści Anny Szczypczyńskiej o tym samym tytule. Na jakie życie zdecyduje się zmęczona pracą i pełniąca rolę idealnej pani domu dojrzała kobieta, która spotyka szansę na romans ze swoją miłością sprzed lat? Netflix nie mógł odmówić sobie szansy na dostarczenie widzom typowej komedii romantycznej na Święta. "Jeszcze przed świętami" opowiada o trzydziestoletniej kurierce, która musi uratować święta mieszkańcom miasta po dramatycznej pomyłce, w efekcie której prezenty nie trafiły do adresatów.

Nadchodzi pierwszy polski film katastroficzny

Maciej Musiałowski

Rozchwytywany w pewnym czasie Maciej Musiałowski zagra główną rolę w filmie "Freestyle" Macieja Bochniaka. Wcieli się w ulicznego rapera, który starając się zarobić na wizytę w studiu celem nagrania płyty, bierze udział w dużej transakcji narkotyków. Ta nie idzie po jego myśli i wraz z kumplem wpadają w nie lada tarapaty. Bez żadnej wstępnej daty premiery jest natomiast film katastroficzny "The Hive", w którym w Warszawie znajdują się wielkie budynki molochy oznaczone do rozbiórki. Gdy jeden z nich nagle runie, dwie kobiety będą musiały odnaleźć się w nowej sytuacji. Jedna z nich walczy o ocalenie budynków, druga już porzuciła tę nadzieję. Scenariusz napisał Bartosz Sztybor na podstawie pomysłu Bartosza M. Kowalskiego i Mirelli Zaradkiewicz, a za reżyserię odpowiada Mateusz Rakowicz.

Lista nowych polskich filmów Netflix na 2022 rok i kolejne

Broad Peak

Gatunek: dramat oparty na prawdziwej historii

Reżyseria: Leszek Dawid

Scenariusz: Łukasz Ludkowski

Produkcja: East Studio, Dawid Janicki, Maciej Rzączyński, Krzysztof Rzączyński

Obsada: Ireneusz Czop, Piotr Głowacki, Maciej Kulig, Dawid Ogrodnik, Maja Ostaszewska, Maciej Raniszewski, Łukasz Simlat, Tomasz Sapryk

Data premiery: jesień 2022

Opis: W 1988 roku, po miesiącach przygotowań oraz tysiącach wydanych dolarów, międzynarodowa zimowa wyprawa mająca na celu zdobycie najtrudniejszej góry świata, K2, kończy się niepowodzeniem. Pomimo poczucia klęski szerzącego się wśród himalaistów, dwóch Polaków, Maciej Berbeka i Alek Lwow, postanawia zdobyć sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Wbrew powszechnej opinii doświadczonych wspinaczy, mężczyznom udaje się przekonać kierownika wyprawy, Andrzeja Zawadę, na ryzykowną zmianę planów. Nowy kierunek ekspedycji zmieni i naznaczy życie Maćka w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał.

HELLHOLE

Gatunek: horror

Reżyseria: Bartosz M. Kowalski

Scenariusz: Bartosz M. Kowalski, Mirella Zaradkiewicz

Produkcja: Akson Studio, Jan Kwieciński

Obsada: Piotr Żurawski, Olaf Lubaszenko, Sebastian Stankiewicz

Data premiery: jesień 2022

Dodatkowe informacje: pierwszy polski horror osadzony w tematyce religijnej

Opis: Rok 1987. W odciętym od świata klasztorze zakonnicy prowadzą klinikę dla opętanych. Pewnego dnia do klasztoru przybywa młody milicjant Marek. Udając duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy. Okazuje się jednak, że z klasztoru nie ma jak się wydostać. Milicjant rozumie, że tak jak on rozpracował duchownych, jednocześnie oni rozpracowali jego. Młody milicjant staje się częścią ogromnej intrygi knutej przez duchownych od lat. Intrygi mającej na celu ożywienie prastarej legendy spowijające klasztor i tym samym zmianę katolickiego porządku świata... Intrygi, w której Marek z racji swojej mrocznej przeszłości odgrywa kluczową rolę…

Dzień Matki

Gatunek: film akcji

Reżyseria: Mateusz Rakowicz

Scenariusz: Łukasz M. Maciejewski, Mateusz Rakowicz

Produkcja: Akson Studio

Obsada: Agnieszka Grochowska (w roli Niny), Dariusz Chojnacki, Adrian Delikta, Jowita Budnik

Data premiery: jesień 2022

Opis: Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić. Dzień Matki to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.

Jeszcze przed Świętami

Gatunek: komedia romantyczna

Reżyseria: Aleksandra Kułakowska, Maciej Prykowski

Scenariusz: Aleksandra Kułakowska, Maria Pułaska – Białkowska, Maciej Prykowski

Produkcja: Next Film, Robert Kijak

Obsada: Monika Frajczyk, Piotr Pacek, Franek Krupowicz, Mirosław Baka, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Barbara Jonak, Maria Maj, Dorota Kolak, Łukasz Simlat, Zdzisław Wardejn

Data premiery: jesień 2022

Opis: Kiedy w Wigilię ktoś złośliwie zamienił paczki z prezentami, trzydziestoletnia kurierka samotnie wychowująca syna musi uratować święta mieszkańcom miasta. Na swojej trasie spotyka wyjątkowo namolnego klienta, któremu zależy na jak najszybszym odzyskaniu swoje przesyłki.

Noc w przedszkolu

Gatunek: czarna komedia

Reżyseria: Rafał Skalski

Scenariusz: Marek Baranowski

Produkcja: Telemark, Maciej Kubicki

Obsada: Piotr Witkowski, Lena Góra, Zbigniew Zamachowski, Sylwia Boroń, Piotr Borowski, Matylda Damięcka, Aleksandra Domańska, Dobromir Dymecki, Maciej Nawrocki, Masza Wągrocka, Julia Wyszyńska

Data premiery: grudzień 2022

Opis: Przedszkolna próba generalna jasełek zmienia się w sąd nad niegrzecznym 5 – latkiem, w którego obronie staje partner mamy chłopca. Początkowo wiedziony egoistycznymi pobudkami mężczyzna w trakcie procesu zaczyna dojrzewać do roli ojca.

Dzisiaj śpisz ze mną

Gatunek: romans

Reżyseria: Robert Wichrowski

Scenariusz: Anna Janyska

Produkcja: Garland Film, Katarzyna Anczarska, Krzysztof Grabowski

Data premiery: wiosna 2023

Dodatkowe informacje: na podstawie powieści Anny Szczypczyńskiej „Dzisiaj śpisz ze mną”

Opis: Zmęczona świetną pracą i odgrywaniem roli idealnej pani domu kobieta rzuca się w wir namiętnego romansu ze swoją wielką miłością sprzed lat.

Freestyle

Gatunek: film sensacyjny

Reżyseria: Maciej Bochniak

Scenariusz: Maciej Bochniak, Sławomir Shuty

Produkcja: AURUM FILM, Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham

Obsada: Maciej Musiałowski

Data premiery: 2023

Opis: Próbując zarobić na nagranie debiutanckiej płyty, obiecujący uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w tarapaty kiedy duża transakcja sprzedaży narkotyków kończy się dla nich totalną katastrofą.

The Hive

Gatunek: film katastroficzny

Reżyseria: Mateusz Rakowicz

Scenariusz: Bartosz Sztybor na podstawie pomysłu Bartosza M. Kowalskiego i Mirelli Zaradkiewicz

Produkcja: Akson Studio

Data premiery: TBC

Dodatkowe informacje: pierwszy polski film katastroficzny

Opis: Warszawa, niedaleka przyszłość. W wielkich molochach zgłoszonych do rozbiórki wciąż żyją ludzie, których nie stać na wyprowadzkę i o których system zapomniał. Tasza to aktywistka, która walczy o ich przetrwanie i ocalenie budynków. O ocalenie przestała już natomiast walczyć Elena, zatopiona w poczuciu winy po stracie dziecka. Nagły rozpad gigantycznego blokowiska sprawi, że dwie kobiety będą musiały inaczej spojrzeć na swoje życie. I poradzić sobie w nowej sytuacji, w której nieliczna grupa ocalałych będzie chciała przeżyć za wszelką cenę. Dzielące wszystkich różnice i narastające konflikty nie ułatwią współpracy. A rozpadający się budynek okaże się niekiedy mniejszym zagrożeniem, niż drugi człowiek…

Pan Samochodzik i Templariusze