Nowy sposób oceniania filmów na Netflix. Tego się nie spodziewaliście

Netflix wprowadza nową metodę oceniania filmów i seriali. Do funkcjonujących do tej pory kciuka w górę i w dół dołącza trzecia opcja. Zgadniecie jaka?

Podwójny kciuk w górę, jeśli coś bardzo lubicie

Po zapoznaniu się z informacją o nowym sposobie oceniania filmów na Netflix musiałem sprawdzić kalendarz. Wydawało mi się, że 1 kwietnia już był, więc upewniałem się, czy nie minął tak kolejny rok, gdyż propozycja Netfliksa wydaje się dosyć... zabawna. Otóż serwis postanowił dodać podwójny kciuk w górę, za pomocą którego oznaczymy tytuły, które podobały nam się najbardziej. Czy to oznacza, że możemy też w ten sam sposób ocenić coś, co nam naprawdę nie przypadło do gustu? Krótka odpowiedź brzmi: nie. Najwyraźniej Netflix nie uważa, że cokolwiek w jego ofercie może komuś się taż tak nie spodobać;)

Zamiast 5 gwiazdek dwa kciuki do wyboru

Kwestia ocen filmów i seriali na Netflix to jeden z najczęściej komentowanych elementów platformy. W 2017 roku usługa porzuciła wcześniej funkcjonujący system 5-gwiazdkowy i wprowadziła binarny z kciukiem w dół lub w górę. To na pewno bardziej przyjazne użytkownikom rozwiązanie, jeśli weźmiemy pod uwagę np. to jak działają media społecznościowe. Co więcej, wybieranie jeden z pięciu ocen dla danego tytułu miało być zbyt czasochłonne dla większości osób, więc widzowie nawet nie próbowali. Skoro wybór zawężono do dwóch odpowiedzi: fajne i niefajne, to wszystko stało się o wiele łatwiejsze.

Czy te informacje wystarczą do działania rekomendacji?

W ten sposób jednak ograniczono też ilość informacji, jakmi karmimy algorytmy. Netflix nie współpracuje z żadną bazą filmową, byśmy mogli zasięgać informacji i rekomendacji wewnątrz serwisu, a co więcej nasze oceny nie wychodzą poza platformę Netfliksa pod żadną postacią. Algorytmy nie wiedzą więc nawet, dlaczego i jak bardzo podobał nam się dany film lub serial, więc dobieranie kolejnych sugestii jest nieco bardziej utrudnione. Podwójny kciuk w górę ma nam pozwolić lepiej wyrazić sympatię wobec konkretnej produkcji, ale w równym stopniu powinniśmy dysponować możliwością ukrycia nielubianych tytułów i powiązanych z nimi produkcji wśród następnych rekomendacji. Czy na to Netflix też pozwoli?

Źródło: The Verge