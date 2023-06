Akceptacja nowych reguł na Allegro? Uwaga to oszustwo

Jak informuje Niebezpiecznik, oszuści znów podszywają się pod Allegro i pod przykrywką zmian w abonamencie polują na nieświadomych użytkowników, którzy klikną w link i podadzą dane swojej karty płatniczej - co równoznaczne może być z utratą wszystkich oszczędności. W przesyłanej korespondencji informują o konieczności akceptacji nowego regulaminu związanego ze zmianami w metodach płatności, programie ochrony kupujących i polityce ochrony prywatności. Coś, co wydaje się prawdziwym e-mailem od Allegro jest zwykłym oszustwem i chęcią wyciągnięcia od nas pieniędzy. Uważajcie na tego typu wiadomości i nie dajcie się nabrać.

Najbardziej przerażający i uwiarygadniający cały proces jest fakt, że oszuści posługują się prawdziwym imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail i numerem telefonu danego użytkownika w korespondencji ze swoimi ofiarami. Skąd te dane? Niebezpiecznik zwraca uwagę na dotychczasowe wycieki informacji i dane kontaktowe pochodzące z wcześniejszych kradzieży lub wycieków - a baz danych polskich użytkowników intrenetu jest w sieci całkiem sporo:

W jednym ze zgłoszonych nam przypadków, ofiara potwierdziła poprawność swojego imienia i nazwiska, ale już numer telefonu nie należał do niej, a do innej osoby, od której kupowała przedmioty na Allegro. Jest więc szansa, że sprzedawca jakiś czas temu dał się “zhackować”, a wykorzystywana do tej kampanii baza zawiera dane pobrane z jego konta na Allegro, skrzynki pocztowej lub systemu CRM.