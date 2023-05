Wiemy kiedy rusza konkurencja dla Allegro od Comarch

Po wielu miesiącach przygotowań - to się akurat chwali, zwłaszcza na tak trudnym rynku, Comarch oficjalnie ogłosił komercyjne uruchomienie swojej platformy sprzedażowej Wszystko.pl. To oznacza, iż kupujący będą mogli zacząć kupowanie na niej wszystkiego już od 29 czerwca tego roku.

Pierwsze informacje o planach uruchomienia platformy sprzedażowej Wszystko.pl, Comarch przekazał niemal dokładnie dwa lata temu, w czerwcu 2021 roku - Ambitne plany Comarch. Rzucają wyzwanie Allegro.pl z nową platformą sprzedażową Wszystko.pl.



Testy platformy rozpoczęły się jednak dopiero półtora roku później - w grudniu 2022 roku, z kolei w kwietniu tego roku do testów dopuszczeni zostali już sami sprzedawcy. Trudno się dziwić tak długiemu okresowi przygotowań do ostatecznego uruchomienia. To trudny rynek, zdominowany przez Allegro, z którym próbują walczyć Amazon i ERLI, a jak wiemy Shopee już odpuściło.

Mariola Barzyk-Libura, dyrektor wszystko.pl:

Testy przeszły bardzo pomyślnie. Stanowiły dla nas cenną bazę informacji o tym, co podoba się użytkownikom, czego jeszcze potrzebują oraz na jakie elementy zwracają szczególną uwagę. Zbierany przez nas codziennie feedback pozwolił nam na bieżąco reagować na oczekiwania sprzedawców i kupujących oraz wdrażać niezbędne funkcjonalności.

Jak Comarch chce powalczyć o ten rynek? Przede wszystkim kusi sprzedawców brakiem prowizji od sprzedaży oraz opłat za wystawianie ofert:

0% prowizji od sprzedaży

Brak opłat za wystawianie ofert i utrzymanie konta

Sprzedaż w każdej kategorii

Integracje Comarch ERP, BaseLinker, Open API

Indywidualny opiekun klienta

Atrakcyjne pakiety marketingowe

Darmowe metody promocji produktów

Co z kupującymi? Comarch obiecuje, iż będzie to przyjazna w korzystaniu i kupowaniu platforma, bez irytujących reklam czy innych wyskakujących co chwilę komunikatów.

Mariola Barzyk-Libura:

Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Na wszystko.pl klient powinien prosto i szybko kupować ulubione produkty, nie irytując się przy tym wyskakującymi co chwilę reklamami czy dużą liczbą komunikatów. Proces zakupowy będzie sprawny, a wyszukiwanie produktów intuicyjne.

Na tę chwilę, zarejestrowanych jest już 11 tys. sprzedawców - rejestracja cały czas jest otwarta na stronie Wszystko.pl. Niemniej przy tej liczbie na start przewiduje się, iż na platformie aktywnych będzie kilka milionów ofert.

Źródło: Wszystko.pl