LG OLED CX/GX/WX/ZX

Jak, że najnowsza wersja telewizorów LG to już 10. generacja, to w nazewnictwie tych modeli pojawi się literka X (do tej pory były to liczby, telewizory z zeszłego roku mają oznaczenia B9/C9 itd.). W tej chwili nowe modele będą startowały od wersji CX, najtańsze modele z serii BX pojawią się prawdopodobnie w późniejszym czasie. Nowością jest obecność mniejszego modelu, o przekątnej 48 cali, do tej pory najmniejsze telewizory OLED od LG miały 55 cali. W serii CX nadal dostępny będzie też model o przekątnej 77 cali, który jest znacznie tańszy niż w zeszłym roku.

Ceny nie wyglądają specjalnie zachęcająco, ale trzeba pamiętać, że obecna generacja też startowała z dosyć wysokiego pułapu, tylko po to aby w ciągu roku znacznie potanieć. Dzisiaj najpopularniejsze modele z serii C9 można kupić za ~5800 PLN w przypadku modelu o przekątnej 55 cali oraz ~8000 PLN za wersję z matrycą o przekątnej 65 cali. W dniu premiery te same telewizory kosztowały odpowiednio 9999 PLN i 14 999 PLN, można zatem powiedzieć, że nowa generacja jest tańsza. Nie zmienia to jednak faktu, że warto będzie pewnie kilka miesięcy poczekać z ich zakupem ;-). Wygląda na to, że model o przekątnej 48 cali będzie można wkrótce kupić w cenie poniżej 5000 PLN i może cieszyć się sporą popularnością.

LG OLED 48 cali 55 cali 65 cali 77 cali 88 cali CX 4K 5999 PLN 7999 PLN 10 999 PLN 19 999 PLN – GX 4K – 9499 PLN 12 999 PLN – – WX 4K – – 23 999 PLN – – ZX 8K – – – 89 999 PLN 129 999 PLN

W sklepach zaczynają się też pojawiać już nowe modele telewizorów LCD z serii NanoCell. W pierwszej kolejności są to tańsze modele z serii UN85 (UN85003), które oferują tylko krawędziowe podświetlenie i dostępne są w rozmiarach 65, 75 i 86 cali w cenach odpowiednio 4299 PLN, 6999 PLN i 10 999 PLN.