Trzy zaskakujące oferty operatorów, o których prawdopodobnie jeszcze nie słyszeliście

Mówiąc zaskakujące, mam na myśli oferty, które nie są dostępne (według mojej wiedzy) na rynku u pozostałych operatorów, być może niektórzy z Was znajdą wśród nich coś dla siebie, czego potrzebowaliście, szukaliście, a nie znaleźliście u najbardziej znanych operatorów.

Oferta Fakt Mobile

Zaczynamy od Fakt Mobile - oferta na kartę, gdzie mamy dostępne dwa pakiety. Pierwszy, to znana z rynku oferta za 25 zł miesięcznie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS i limitem transferu danych na poziomie 10 GB.

Nic szczególnego, podobny pakiet dostępny jest w ofercie Play na kartę czy Orange Flex w tej samej cenie, w a2mobile i Lajt Mobile kosztuje on 19,99 zł, a w Otvarta 18,99 zł. Jeszcze korzystniej zakupić bogatszy pakiet w subskrypcji Heyah 01 za 19,99 zł.

Jednak drugi pakiet jest dość wyjątkowy, przypomina nieco podejście nju mobile - nie więcej niż…, czyli po przekroczeniu jakiegoś progu kwotowego (29 zł) możemy korzystać z usług w pakiecie bez limitu. W Fakt Mobile próg ten ustawiony jest na 15 zł, po którym możemy korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowanych wiadomości SMS do końca miesiąca. Nie ma tu paczki transferu danych, przyda się więc osobom ze zwykłymi telefonami, które mają wyłączony dostęp do internetu w urządzeniu.

Dodatkowo pakiet ten działa zarówno w kraju, jak i w roamingu UE - tak więc to najlepsza i najtańsza oferta na kartę na wyjazdy zagraniczne w UE do rozmów i wiadomości. U operatorów wirtualnych w ogóle niedostępna, a u operatorów infrastrukturalnych podobna opcja jest w Play na kartę za 20 zł miesięcznie.

Oferta Klucz Mobile

Klucz Mobile, to też oferta na kartę, większość pakietów jest standardowa, ale jeden przykuwa uwagę.

Pakiet Giga Mega Klucz kosztuje 34,99 zł miesięcznie i pozwala na korzystanie z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych - to znana i dostępna nawet taniej opcja w ofertach innych operatorów. Jednak tzw. „lejek” już nie, w tym pakiecie możemy do limitu 300 GB w miesiącu korzystać z dostępu do sieci po przekroczeniu limitu z pakietu z prędkością do 1 Mb/s.

To jak najbardziej używalny „lejek” - Czy da się korzystać z dostępu do sieci z „lejkiem” 1 Mb/s? Sprawdziłem to właśnie i dostępny dopiero w droższych pakietach u innych operatorów i to w abonamentach - w Orange w planach od 60 zł czy w Plusie od 55 zł. Wyjątkiem jest tutaj oferta na kartę a2mobile, ale „lejek” 1 Mb/s działa tylko do wykorzystania 5 GB ponad limit z pakietu.

Oferta wRodzinie

Ostatnia z mniej znanych ofert, które się w mojej ocenie wyróżniają, to oferta operatora wRodzinie. Tradycyjne cykliczne pakiety w ofertach na kartę odnawiają się co miesiąc i kosztują w okolicach 30 zł miesięcznie, ewentualnie tak jak w Orange są dłuższe na przykład na trzy miesiące, ale kosztują odpowiednio więcej, czyli 90 zł.

W ofercie na kartę wRodzinie są dwa pakiety cykliczne, ale ważne są 60 dni, oba zawierają nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 10 GB i 20 GB transferu danych, a kosztują odpowiednio 30 zł (15 zł miesięcznie za 5 GB) i 40 zł (20 zł miesięcznie za 10 GB).

To są moje znaleziska, oczywiście chętnie poznam Wasze mniej znane oferty, o których się nie pisze w sieci, a czymś się wyróżniają. Jeśli znacie takie, podzielcie się proszę nimi w komentarzach poniżej.

