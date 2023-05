Wraz ze startem platformy Discord w 2015 r. wprowadzony został w niej system tagów, który składa się z nazwy użytkownika i ciągu liczbowego nazywanego dyskryminatorem. Umożliwiło to użytkownikom wybór unikalnej nazwy użytkownika, nawet jeśli inni użytkownicy mają tę samą nazwę. Pod warunkiem, że tagi te różniły się wielkością liter oraz zawierały unikalny 4-cyfrowy numer. To rozwiązanie nie było zbyt intuicyjne i łatwe w zarządzaniu - tym bardziej, że szukając swoich przyjaciół na Discordzie, trzeba zapamiętać ich nazwy użytkownika oraz numery dyskryminatorów.

To zmienia się teraz. Jak poinformował Stanislav Vishnevskiy, współzałożyciel Discorda, od maja użytkownicy platformy będą musieli zmienić swoją nazwę użytkownika, by jeszcze łatwiej było można nawiązywać kontakty na serwerach i zwiększyć widoczność dla przyjaciół, którzy będą ich szukali.

Mając na uwadze chęć ułatwienia wyszukiwania i identyfikacji znajomych z jednoczesnym zachowaniem możliwości używania preferowanych nazw, Discord rezygnuje z czterocyfrowych numerów i wprowadza nowe, unikalne nazwy użytkowników (@nazwaużytkownika) i nazwy wyświetlane.

Nowe nazwy użytkowników na Discordzie. Koniec kłopotów z szukaniem znajomych

W ciągu najbliższych tygodni każdy użytkownik otrzyma możliwość zmienienia nazwy z numerem (#0000) na nową nazwę użytkownika (@nazwaużytkownika) - tym razem już bez numeru. Ostatecznie wszyscy użytkownicy będą musieli wybrać nową, unikalną nazwę użytkownika, aby korzystać z Discorda. Unikalne nazwy użytkowników mają ułatwić identyfikację znajomych, oraz łączenie się z nimi. Nowe nazwy użytkowników są pisane małymi literami, alfanumeryczne, ograniczone do pewnych znaków specjalnych i nie posiadają numerów, dzięki czemu łatwiej je zapamiętać, odczytać, wpisać i udostępnić.

Jednocześnie wprowadzone zostają wyświetlane nazwy - czyli to, jak użytkownicy będą widoczni na platformie. Jak czytamy na stronach pomocy technicznej: Jest to najbardziej widoczna forma tożsamości w naszej aplikacji i tak będą cię widzieć inni użytkownicy w wiadomościach prywatnych, gdy nie jest ustawiony pseudonim przyjaciela, na serwerach, gdzie nie ma ustawionego pseudonimu serwera i w innych miejscach, takich jak prośby o dodanie do znajomych.

Ważną informację jest również to, że pseudonimy znajomych i pseudonimy serwerów mają mieć zawsze pierwszeństwo przed wyświetlanymi nazwami - pod warunkiem, że są ustawione w aplikacji. Przykładowo - jeśli wyświetlana nazwa to "Phibi", ale nick na serwerze to "Wumpus", użytkownik nadal będzie pokazywany jako "Wumpus" na tym serwerze i "Phibi" w innych miejscach platformy, gdzie nie ma on ustawionego nicku na serwerze lub dla znajomego.

Konieczność zmiany nazwy użytkownika wprowadzana jest falowo. Osoby korzystające z Discorda dostaną powiadomienie z prośbą o ustawienie nowej nazwy użytkownika. W pierwszej kolejności tę możliwość mają otrzymać osoby, które najdłużej korzystają z platformy. Pozostali będą dostawać powiadomienia sukcesywnie, a sama zmiana nazwy dostępna będzie z poziomu Ustawień użytkownika w zakładce Moje konto.