ChatGPT może się zwijać. Od dziś to Llama króluje w świecie AI!

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w naszym codziennym życiu. Od asystentów głosowych po zaawansowane systemy rekomendacji, AI staje się coraz bardziej wszechobecna. Dziś przyjrzymy się najnowszemu osiągnięciu firmy Meta - LLaMA 3.1, otwartoźródłowemu asystentowi AI. Wiele wskazuje na to, że twórca Facebooka ma apetyt na dorównaniu OpenAI...

Co to jest LLaMA 3.1?

LLaMA 3.1 to najnowszy model sztucznej inteligencji opracowany przez Meta, który jest dostępny jako oprogramowanie otwartoźródłowe. Oznacza to, że każdy może mieć dostęp do jego kodu, co pozwala na szerokie zastosowanie i dalszy rozwój przez społeczność programistów. LLaMA 3.1 jest następcą wcześniejszych modeli AI Meta i oferuje znacznie większą wydajność i funkcjonalność.

Źródło: Depositphotos

Meta VS. Open AI

Meta porównuje swoją inwestycję do wcześniejszego projektu Open Compute Project, który pomógł im podobno zaoszczędzić „miliardy” dolarów. Dzięki współpracy z zewnętrznymi firmami, takimi jak HP, Meta udało się ulepszyć i zoptymalizować projekty centrów danych, co znacząco obniżyło koszty budowy własnej infrastruktury. Meta oczekuje, że rozwój AI przyspieszy dzięki wydaniu LLaMA 3.1. Firma przewiduje, że będzie to punkt w branży, kiedy większość deweloperów zacznie korzystać z ich otwartego kodu źródłowego.

Aby przyspieszyć wdrożenie LLaMA 3.1, Meta współpracuje z ponad dwudziestoma firmami, w tym z takimi gigantami jak Microsoft, Amazon, Google, Nvidia i Databricks. Celem tej współpracy jest pomoc deweloperom w implementacji ich własnych wersji AI. Meta twierdzi, że koszty utrzymania LLaMA 3.1 w produkcji są o połowę niższe niż w przypadku GPT-4 od OpenAI. Twórcy Facebooka umożliwiają innym firmom trenowanie modelu na własnych danych i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb.

Cardboard human head cutout revealing circuit board content

Integracja lamy z ekosystemem Meta

LLaMA 3.1 ma być głęboko zintegrowana z ekosystemem aplikacji Meta, takich jak Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger. Użytkownicy mogą korzystać z asystenta AI bezpośrednio w tych aplikacjach, co umożliwia szybkie uzyskiwanie informacji oraz wykonywanie różnych zadań bez konieczności przełączania się między różnymi platformami.

Przykłady zastosowań:

Planowanie wydarzeń – użytkownicy mogą zapytać Meta AI o rekomendacje restauracji z widokiem na zachód słońca i opcjami wegańskimi, organizując nocne wyjścia z przyjaciółmi.

– użytkownicy mogą zapytać Meta AI o rekomendacje restauracji z widokiem na zachód słońca i opcjami wegańskimi, organizując nocne wyjścia z przyjaciółmi. Nauka i edukacja – Meta AI może pomóc w przygotowaniu się do egzaminów, wyjaśniając skomplikowane pojęcia.

– Meta AI może pomóc w przygotowaniu się do egzaminów, wyjaśniając skomplikowane pojęcia. Inspiracje – funkcja „Imagine” pozwala na generowanie obrazów na podstawie tekstu, co jest idealne do tworzenia unikalnych grafik oraz ilustracji.

Technologia, która stoi za LLaMA 3.1

Do trenowania swoich modeli AI Meta wykorzystuje ogromną ilość GPU Nvidia H100. Obecnie firma ma w użyciu prawie 50 tysięcy tych jednostek, a planuje zwiększyć tę liczbę do 350 tysięcy do końca 2024 roku. Dodatkowo Meta pracuje nad własnymi chipami AI, co ma na celu dalszą optymalizację i rozwój technologii.

Funkcje i możliwości Meta AI

Meta AI oferuje szereg funkcji, które sprawiają, że jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi dostępnych na rynku.

Funkcja „Imagine”

Nowa funkcja „Imagine” pozwala na generowanie obrazów w czasie rzeczywistym na podstawie wpisywanego tekstu. Użytkownicy mogą tworzyć animacje, GIF-y oraz inne kreatywne projekty bezpośrednio w aplikacjach Meta.

Integracja wyników wyszukiwania z Google i Bing

Meta AI integruje wyniki wyszukiwania z Google i Bing, co pozwala na uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym bez potrzeby przełączania się między aplikacjami. Jest to szczególnie przydatne podczas planowania podróży czy wyszukiwania informacji w Messengerze.

Globalna dostępność i przyszłość Meta AI

Meta AI jest już dostępna w kilkunastu krajach poza USA, w tym w Australii, Kanadzie, Ghanie, Jamajce, Malawi, Nowej Zelandii, Nigerii, Pakistanie, Singapurze, RPA, Ugandzie, Zambii i Zimbabwe. Firma planuje dalsze rozszerzenie dostępności i integrację z nowymi produktami, takimi jak okulary Ray-Ban Meta i zestawy VR Meta Quest.

Wprowadzenie LLaMA 3.1 przez Meta jest bezpośrednią odpowiedzią na popularność ChatGPT. To właśnie ten model zyskał popularność, dzięki swojej zdolności do generowania tekstu brzmiącego, jak napisany przez człowieka i pomocy w różnych zadaniach. Czy uda się przegonić konkurenta? Myślę, że w najbliższych latach będzie to po prostu niekończący się wyścig i z każdym miesiącem miejsce lidera będzie się zmieniało...

źródło: TheVerge