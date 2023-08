iPhone 15 Pro: nowe wykończenie i kolory. Pożegnajcie złoto i fiolety

Kolory iPhone'ów od zawsze budzą niezrozumiały dla mnie szum. No, a przynajmniej od czasów iPhone X jest on niezrozumiały. W dobie, w której lwia część użytkowników korzysta z najrozmaitszych etui, i tak na co dzień widuje jedynie czarną taflę ekranu — a w jej przypadku kolor wykończenia nie ma przecież żadnego znaczenia. W czasach modeli z przyciskiem "początek" wybieraliśmy też między czarną taflą otoczoną białą ramką, a czarną ramką. Teraz to już nie problem.

Apple co roku lubi trochę namieszać w kolorach nowych modeli. Zarówno tych "zwykłych" jak i Pro. iPhone 15 nie będzie w temacie wyjątkiem. Z najnowszych informacji wynika, że że pożegnamy zeszłoroczny fiolet oraz będące w ofercie od kilku lat złoto.

iPhone 15 Pro: w jakich kolorach będą nowe smartfony Apple?

W najnowszej linii swoich smartfonów z serii Pro oraz Pro Max (Ultra?) — Apple miałoby porzucić dostępne od kilku lat złoto i zamienić je na szarości. Tytanowy kolor miałby być hołdem dla materiałów wykończeniowych, a przy okazji być bardziej neutralny. Tak, no bo właśnie... w tym roku stal nierdzewna wykorzystywana od kilku lat w modelach Pro miałaby zostać zastąpiona tytanem. Nie brzmi to najlepiej, bo smartfony automatycznie staną się lżejsze (liczę że nie zabawkowo lekkie, jak alumionowe zwykłe iPhone'y), ale cóż. To pewnie jeden z emejzingów o których za kilka tygodni opowiedzą nam przedstawiciele firmy. Poza tym debiutujący w 2022 roku fiolet miałby zostać zastąpiony w tym roku nowym kolorem: ciemnoniebieskim.

Tym samym tegoroczna paleta kolorów iPhone 15 Pro miałaby wyglądać następująco: gwiezdna czerń, srebro, tytan i ciemny niebieski. Brzmi nieźle.