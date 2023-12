Laptop gamingowy do 2 tys. zł? Niektóre gry będą płynne jak na drogim sprzęcie

Laptop gamingowy to najlepsza opcja dla tych, którzy są cały czas w ruchu, a mimo to nie chcą rezygnować z grania w gry. Sprzęt, który spełni nasze oczekiwania, można dostać już w naprawdę przystępnych cenach. Przedstawiamy najlepsze laptopy gamingowe do 2000 i 3000 zł. Sprawdzą się także na prezent.

Najlepsze laptopy gamingowe do 2000 zł

Wybierając laptopa gamingowego do 2000 zł, należy zwrócić uwagę na jego dysk. Najlepszy sprzęt będzie wyposażony w szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Wydajniejszymi i szybszymi modelami będą dyski z interfejsem M.2.

W oferowanych laptopach do 2000 zł nie znajdziemy sprzętu posiadającego dedykowaną kartę graficzną. Mimo to zintegrowana karta graficzna może sobie poradzić podczas grania w proste, niewymagające tytuły.

HP 15s

To zdecydowanie jeden z najlepszych laptopów do grania w gry do 2000 zł. Wyposażony jest on w 15,6-calowy ekran, którego rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli. Jego procesor to Intel Core i3 jedenastej generacji. Ten model posiada aż 16 GB pamięci RAM.

W niektórych sklepach laptopa HP 15s kupimy do 2000 zł wyposażonego w dysk SSD o pamięci 512 GB. Zazwyczaj są one już wyposażone w system operacyjny Windows 11.

Lenovo Ideapad 3-15

Kolejną propozycją w zestawieniu najlepszych laptopów do 2000 zł jest Lenovo Ideapad 3-15. To zdecydowanie sprzęt do grania w mało wymagające gry. Posiada spory 15-calowy wyświetlacz FHD. Wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 3 5425U oraz 8 GB pamięci RAM.

Lenovo Ideapad 3-15 zawiera szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Zainstalowany jest również system Windows 11 Home, dzięki czemu od razu jest gotowy do użytku. Podczas grania w gry istotne jest także odpowiednie chłodzenie. Ten model laptopa posiada zarówno mechaniczne, jak i inteligentne funkcje chłodzenia, które utrzyma odpowiednią temperaturę sprzętu i zapobiegnie przegrzewaniu.

Acer Aspire 3

Laptop do 2000 zł, który sprawdzi się podczas grania to Acer Aspire 3. Ekran posiada 15,6 cali i jest wyposażony w zaawansowane technologie VisionCare, chroniąc oczy przed szkodliwym migotaniem. Procesor modelu to AMD Ryzen 5 7520U.

Acer Aspire 3 posiada 8 GB pamięci RAM i istnieje możliwość jego dalszego rozbudowywania. Szybki dysk SSD to natomiast pojemność 512 GB. Jedyną wadą tego modelu w przedziale cenowym do 2000 zł jest brak systemu operacyjnego. Zakup i instalacja go będzie więc leżeć po stronie kupującego.

Najlepsze laptopy gamingowe do 3000 zł

Za 3000 zł można znaleźć solidnego na początek laptopa gamingowego. W tym przedziale cenowym niesamowicie ważne są takie parametry jak procesor, pamięć RAM, dysk, a także karta graficzna. Tu możemy odnaleźć modele, które będą wyposażone w dedykowaną kartę.

MSI Thin GF63

MSI Thin GF63 to pierwsza propozycja w kategorii najlepsze laptopy gamingowe do 3000 zł. Ekran tego laptopa gamingowego ma 15,6 cali i 144 Hz. Sprzęt posiada kartę graficzną RTX 2050, która jest naprawdę wydajna. Do tego wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Intel Core i5 dwunastej generacji. Pojemność dysku SSD wynosi 512 GB.

Wadą modelu MSI Thin GF63 może być 8 GB pamięci RAM. Kupujący może jednak dokupić do niej dodatkową kość RAM-u i samodzielnie ją dołożyć, tym samym zwiększając pojemność. Modele w tej cenie niestety nie posiadają także zainstalowanego systemu operacyjnego.

Lenovo Ideapad 3-15 Gaming

W cenie do 3000 zł Lenovo Ideapad 3-15 Gaming oferuje nam wysokie możliwości za tak przystępną cenę. Zaczynając od ekranu, ma on 120 Hz odświeżania. W urządzeniu zamontowana jest karta graficzna NVIDIA GTX 1650. Procesor to natomiast AMD Ryzen 5 5600H.

Pamięć RAM to aż 16 GB pamięci. Szybki dysk SSD oferuje za to aż 512 GB pamięci. Tak skomponowany laptop zadba o odpowiednią wydajność podczas gier i płynną rozgrywkę.

ASUS TUF Gaming F15 FX506HC-HN004

ASUS TUF Gaming F15 to kolejna propozycja w zestawieniu najlepszych tanich laptopów gamingowych. Jego wyświetlacz ma wielkość 15,6 cali, a jego częstotliwość odtwarzania wynosi 144 Hz. O wydajność zadba 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1140H, a także dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3050.

Całość dopełnia 16 GB pamięci RAM, a także 512 GB pojemności dysku SSD. Minusem tej opcji jest brak systemu operacyjnego, który trzeba samodzielnie dokupić i wgrać.

