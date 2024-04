Przed nami premiera nowego serialu Star Wars oraz film Jerry'ego Seinfelda na Netflix. Do kin trafi natomiast "Kaskader" z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt. Jakie filmy i seriale warto zobaczyć w tym tygodniu?

Kaskader

Gdy gwiazda megabudżetowego filmu, reżyserowanego przez jego byłą, Jody Moreno, zaginęła, Colt Seavers, zaprawiony kaskader, postanowił powrócić do pracy. Skupiony na swoim zdrowiu fizycznym i psychicznym po opuszczeniu branży, musiał stawić czoła bezwzględnej producentce filmowej, która desperacko próbowała ukryć zniknięcie gwiazdy przed mediami i studiem. W tym samym czasie, wykonując zatrważające akrobacje filmowe, Colt starał się odzyskać zaufanie Jody, choć z ograniczonym powodzeniem. Nieświadomy, że jego wysiłki wprowadzą go w mroczny kryminalny spisek, bardziej niebezpieczny niż cokolwiek, co zrobił na planie filmowym.

W kinach od 3 maja

Unfrosted

W 1963 roku w stanie Michigan rywale z branży płatków śniadaniowych, Kellogg’s i Post, zawiązali sojusz w celu stworzenia niezwykłego ciastka, które miało odmienić poranną rutynę. Opowieść „Unfrosted”, napisana i wyreżyserowana przez Jerry’ego Seinfelda, snuje historię o ambicji, zdradzie, cukrze i mleczarzach, których intencje są bardziej złowrogie niż można się spodziewać.

Na Netflix od 3 maja

Egzorcysta: Wyznawca

W sequelu kultowego horroru, Ellen Burstyn powraca jako Chris MacNeil, a u jej boku pojawia się Leslie Odom Jr. Film śledzi dramatyczne wydarzenia w życiu ojca, którego dwunastoletnia córka pada ofiarą opętania przez nieznaną siłę. W desperackiej próbie ratunku, mężczyzna odnajduje kobietę, która w latach 70. doświadczyła podobnej tragedii. Reżyser David Gordon Green, znany z trylogii Halloween, przywrócił na ekran kultową serię - z jakim skutkiem?

Na SkyShowtime od 4 maja

Facet z zasadami

Joyce Newman, grana przez Lucy Liu, jest założycielką firmy kosmetycznej, która zmaga się z kryzysem. Jej losy splatają się z historią Crokera, magnata nieruchomości z Atlanty, który nagle stoi na krawędzi bankructwa. Serial opowiada o jego walce o zachowanie imperium w obliczu osób, które chcą wykorzystać jego słabość. W głównej roli obok Liu występuje Daniels, który wciela się w postać Crokera.

Na Netflix od 2 maja

Shardlake

W mrocznych zakamarkach klasztoru w Scarnsea, prawnik Matthew Shardlake odkrywa sieć oszustw i korupcji, która rozciąga się daleko poza jego mury. Zlecony przez Thomasa Cromwella, Shardlake musi rozwikłać zagadkę śmierci, która nie jest jedynym mrocznym sekretem tego miejsca. W serialu, który przenosi nas do roku 1536, prawnik staje przed wyzwaniem, które zagraża jego życiu i moralności. Adaptacja serii C.J. Sansoma wprowadza nas w świat pełen niebezpieczeństw i tajemnic.

Na Disney+ od 1 maja

Gwiezdne wojny: Opowieści z Imperium

Dwie główne postacie - Morgan Elsbeth, która po stracie wszystkiego dąży do zemsty - i była jedi Barriss Offee - walcząca o przetrwanie - przemierzają galaktykę, która nieustannie się zmienia. Ich drogi, choć różne, są częścią większej historii Imperium, które jest tłem dla tej sześcioodcinkowej opowieści. Decyzje, które podejmują, mają wpływ na ich losy i kształtują przyszłość w uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Na Disney+ od 4 maja