W połowie lutego SkyShowtime zapowiedziało, że od kwietnia wprowadzi w Polsce nowy abonament. To tańszy plan, w ramach którego filmy i seriale przeplatane będą reklamami. Dziś nowy cennik wszedł w życie i prezentuje się następująco:

SkyShowtime Standard Plus Standard z reklamami Cena 24,99 zł miesięcznie 19,99 zł miesięcznie Reklamy stron trzecich Nie Tak Zwiastuny promocyjne SkyShowtime Tak Tak Wideo HD HD Dźwięk Standard Standard Strumienie równoczesne 2 1 Pobrania 30 (filmy i odcinki) 0 Hity kinowe, nowe seriale na wyłączność,

lokalne programy oryginalne) Tak Tak

Od 23 kwietnia 2024 r. uruchamiamy nowy plan abonamentowy o nazwie Standard z reklamami. Ten plan będzie wspierany reklamami i zapewni świetny stosunek jakości do ceny. Dzięki temu otrzymasz dostęp do jednego z największych zestawów rozrywki na świecie. Dodatkowo plan zapewni Ci rozrywkę w jeszcze bardziej przystępnej cenie dla całej rodziny.

SkyShowtime z nowymi planami i starymi problemami

Wprowadzeniu nowego abonamentu z reklamami towarzyszy zmiana nazwy planów. Podstawowy, bez reklam nazywa się teraz Standard Plus. To zastanawiające, gdyż dotychczasowi użytkownicy nie otrzymują nic dodatkowego. Wciąż możemy tylko pomarzyć o jakości 4K, wsparciu Dolby Vision, czy dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Choć SkyShowtime obiecuje wprowadzenie wysokiej jakości obrazu i dźwięki, wciąż nie wiadomo kiedy to się stanie. Być może nowe nazewnictwo planów wskazuje, że będziemy mieć jeszcze kilka wariantów do wyboru, a wspomniane wyżej funkcje będą dodatkowo płatne. Jak będzie w rzeczywistości? Musimy uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnych komunikatów. Na ten moment seriale ze świata "Yellowstone", czy "Star Trek" oraz hitowe produkcje filmowe pokroju "Oppenheimer" możemy oglądać wyłącznie w jakości HD i z dźwiękiem stereo.

Czy wprowadzenie planu z reklamami przyniesie dodatkowych subskrybentów SkyShowtime? Przekonamy się niedługo. Warto jednak dodać, że Polska nie jest jedynym krajem, w którym od dziś dostępny jest nowy plan. Abonament Standard z reklamami w SkyShowtime dostępny jest również w Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Węgrzech, Kosowie, Czarnogórze, Północnej Macedonii, Norwegii, Holandii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii oraz Szwecji.