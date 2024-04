Już za tydzień obchodzić będziemy "Dzień Gwiezdnych Wojen". To najważniejszy dzień dla fanów tej gwiezdnej sagi. To też doskonała okazja, by zdobyć nowe zestawy LEGO inspirowane dziełem stworzonym przez George'a Lucasa.

Obchodzony 4 maja Dzień Star Wars to już prawdziwa tradycja i święto upamiętniające uniwersum Gwiezdnych Wojen. A dlaczego ta data? Powiedzenie "May the Fourth be with you" (nawiązujące do oryginalnego "May the Force be with you") stało się bardzo popularne wśród fanów. To gra słowna wskazująca konkretnie datę –4 maja. To dla miłośników przygód w odległej galaktyce czas szczególny. Disney, Lucas Films i inne firmy powiązane z uniwersum mocno angażują się w promocje Gwiezdnych Wojen. W zeszłym roku maj był wyjątkowy – obchodzono 40. rocznicę premiery kinowej "Powrotu Jedi".

Również fani LEGO i świata Star Wars mieli masę atrakcji, w tym wprowadzenie do sprzedaży myśliwca X-Wing z klasycznej filmowej trylogii "Gwiezdnych Wojen". Model składający się z 1949 elementów mierzył 55 cm długości i został wyposażony w podstawkę do zbudowania, na której znajduje się tabliczka ze specyfikacjami technicznymi X-Winga oraz miejsce na minifigurkę LEGO Luke'a Skywalkera z mieczem świetlnym. LEGO Myśliwiec X-Wing wciąż jest dostępny do zamówienia w oficjalnym sklepie LEGO za 1149,99 zł.

LEGO Star Wars. 25 lat wspólnej zabawy

LEGO i Gwiezdne Wojny są ze sobą związane od 25 lat. Współpraca zapoczątkowana w 1999 r. trwa do dziś a fani z całego świata mają szansę kupić zestawy inspirowane nie tylko oryginalną trylogią, ale także prequelami, sequelami, serialami, itp. Nie dziwi też, że obie marki wspólnie celebrują Dzień Gwiezdnych Wojen, który tradycyjnie odbędzie się 4 maja – czyli już za tydzień. W oficjalnym sklepie LEGO czeka już na fanów masa atrakcji, a w nadchodzących dniach będzie jeszcze więcej atrakcji dla miłośników Odległej Galaktyki. Najważniejszym punktem tego wydarzenia jest premiera nowego zestawu wchodzącego w skład Ultimate Collector Series – TIE Interceptor, który oficjalnie do sklepów trafi 4 maja.

Dzień Gwiezdnych Wojen 2024. Promocje w sklepie LEGO

Kultowy już myśliwiec był częścią pierwszej w historii partii zestawów LEGO Star Wars UCS w roku 2000. Teraz powraca w nowej odsłonie, która jest jeszcze bardziej realistyczna i zbudowana z większej liczby elementów. Zestaw składa się z 1931 klocków, mierzy 40 cm szerokości, 32 cm wysokości i 33 cm głębokości. Wiernie oddana konstrukcja pozwala podziwiać detale maszyny, takie jak charakterystyczne skrzydła, wnętrze kabiny, laserowe działa i tylny silnik. Tradycyjnie, w zestawie dostępna jest podstawka do ekspozycji z tabliczką informacyjną, klocek z okazji 25-lecia zestawów LEGO Star Wars oraz miejsce na dołączoną minifigurkę pilota myśliwca TIE i figurkę droida-myszy. LEGO TIE Interceptor będzie dostępny do kupienia w oficjalnym sklepie LEGO za 1099,99 zł już 4 maja. Członkowie klubu LEGO Insiders będą mogli składać zamówienia nieco wcześniej – w dniach od 1.05 do 3.05.

Jednak zestaw LEGO TIE Interceptor to dopiero początek atrakcji w oficjalnym sklepie LEGO. Wydając w sklepie 180 zł w prezencie możecie otrzymać pojazd AAT składający się z 75 elementów. Przy złożeniu zamówienia za minimum 720 zł, otrzymacie w prezencie składający się z 262 klocków transporter droidów Federacji Handlowej. Członkowie klubu Insiders wydając co najmniej 400 zł otrzymają upominek w postaci kolekcjonerskiej monety "Bitwa o Yawin". wymieniając 1800 punktów do zdobycia jest plakat autorstwa Joego Hogana z edycji limitowanej.

Szczegóły związane ze świętowaniem Dnia Star Wars znajdziecie na stronach LEGO.