Wielkie powroty filmów, także w Polsce. To długo wyczekiwana zmiana

W ostatnich tygodniach miłośnicy kina w Stanach Zjednoczonych ze sporą radością przyjęli wiadomość o powrocie na ekrany IMAX filmu "Interstellar" jesienią tego roku. To nie lada gratka dla kinomanów, którzy będą mogli ponownie zanurzyć się w kosmicznej odysei w reżyserii Christophera Nolana. Równie ekscytujące jest to, że do kin powrócą również klasyczne “Gwiezdne Wojny” oraz “Władca Pierścieni” w rozszerzonej wersji.

Te ostatnie pokazywano u nas w formie nocnych maratonów, ale regularnie nie mamy szansy obejrzeć żadnej wersji "Gwiezdnych Wojen" na dużym ekranie, pomimo wielu świetnych okazji. Pytanie brzmi w takim razie, czy największym wyzwaniem jest namówienie do tego kin, czy to Disney w naszym regionie nie dostrzega potencjału specjalnych pokazów?

Choć serce kinofila może poczuć ukłucie zazdrości, ponieważ w USA takich szans jest mnóstwo, to warto zwrócić uwagę na to, co przygotowało dla nas Multikino. Już od 6 maja sieć kin zaprasza na cykl filmowy “Kultowe Kino”, który pozwoli widzom na własne oczy przekonać się, dlaczego pewne filmy zyskały miano kultowych.

Wielkie hity w kinach. Kultowe filmy na dużym ekranie

Myślę, że to znakomita okazja, by pokazać młodszym widzom kultowe produkcje, które zapewne pomijają podczas przeglądania ofert serwisów VOD, a tym bardziej nie obejrzą już ich w telewizji. Kiedyś to właśnie to "nieduże pudełko z ekranem" wymuszało na nas oglądanie niektórych tytułów, tylko dlatego, że były emitowane. Teraz, przy tak dużej swobodzie i ogromnym wachlarzu katalogów platform streamingowych, niełatwo jest nakłonić dużą część osób do nadrabiania "staroci" sprzed 20, 30 lat a może i wcześniejszych.

W ramach wspomnianego cyklu, w każdy poniedziałek maja, na wielkim ekranie zobaczymy cztery wyjątkowe hity. Rozpoczniemy od "Skazanych na Shawshank" – filmu, który mimo początkowych trudności, stał się jednym z najbardziej cenionych dzieł w historii kina. Tydzień później na ekranach będzie pokazywany "Nic śmiesznego" – polska komedia, która z humorem i dystansem pokazuje trudną rzeczywistość artystyczną. Kolejne będzie "Przeminęło z wiatrem", które przeniesie nas w czasie do epoki wojny secesyjnej, a polski "Miś" – czyli niekwestionowany klasyk polskiego kina – zamknie majowe pokazy specjalne.

Sebastian Wojna, Kierownik Działu Marketingu, wyjaśnia, że “Kultowe Kino” to nie tylko seans filmowy, ale prawdziwa przygoda kinowa. To szansa na odkrycie lub ponowne doświadczenie filmów, które wpłynęły na kształtowanie się kultury popularnej. Oglądanie ich w kinie to unikalne doświadczenie, które pozwala na pełne zanurzenie się w artystycznej formie dzieła. Zgadzam się z taką zapowiedzią i naprawdę cieszy mnie podjęta inicjatywa, by móc nawet choć raz na miesiąc (a niektórzy raz na tydzień) pójść do kina na doceniony i uznany film sprzed lat.

Kiedy zobaczymy Gwiezdne Wojny w polskich kinach?

Liczę też, że taka inicjatywa pokaże, jak potrzebne są powroty wielkich filmów do kin i dystrybutorzy oraz kina zmienią zdanie w kontekście największych powrotów, jak właśnie wspominane "Gwiezdne Wojny". Klasyczna trylogia to wręcz jeden z filarów dzisiejszej popkultury, a okazji ku pokazywaniu tych filmów w kinach nie brakuje - w zeszłym roku pokazywano "Powrót Jedi", ale seanse nie odbywały się w Polsce. Teraz będziemy celebrować 25-lecie "Mrocznego widma". To pierwsze "Star Wars" jakie widziałem, dlatego z ogromną przyjemnością poszedłbym ponownie do kina zobaczyć początek sagi, być może zachęcając inne osoby do wejścia w ten świat właśnie takim seansem.

Choć możemy poczuć pewien niedosyt, że nie zobaczymy na polskich ekranach IMAX "Interstellar" (jak na razie nic na to nie wskazuje) czy "Władcę pierścieni" w rozszerzonej wersji, ale nie ramach nocnego maratony, to “Kultowe Kino” w Multikinie może być świetną okazją, by wspólnie ze znajomymi przeżyć emocje podczas nietypowego, jakby nie patrzeć, seansu. To naprawdę spora szansa na to, by klasyki, które wielu z nas zna z kaset VHS, mogły zaistnieć na nowo.

