Początek maja to bez wątpienia czas, w którym fani Gwiezdnych Wojen mają najwięcej atrakcji. Dzień Star Wars, który będziemy świętować w najbliższą sobotę przyniesie wiele atrakcji. Jedną z nich jest powrót znanych bohaterów do Fortnite. Co przygotowali twórcy gry?

Obchodzony 4 maja Dzień Star Wars to już prawdziwa tradycja i święto upamiętniające uniwersum Gwiezdnych Wojen. A dlaczego ta data? Powiedzenie "May the Fourth be with you" (nawiązujące do oryginalnego "May the Force be with you") stało się bardzo popularne wśród fanów. To gra słowna wskazująca konkretnie datę –4 maja. To dla miłośników przygód w odległej galaktyce czas szczególny. Disney, Lucas Films i inne firmy powiązane z uniwersum mocno angażują się w promocje Gwiezdnych Wojen. W zeszłym roku maj był wyjątkowy – obchodzono 40. rocznicę premiery kinowej "Powrotu Jedi". W tym roku również nie brakuje atrakcji. Kilka dni temu prezentowaliśmy nowy zestaw LEGO, który do sprzedaży trafi właśnie w ten weekend i z okazji Dni Star Wars. To składający się z 1931 elementów myśliwiec TIE Interceptor, który wchodzi w skład zestawów z serii Ultimate Collector Series. Jednak nie tylko LEGO przygotowało atrakcje dla fanów Gwiezdnych Wojen.

Star Wars w Fortnite jeszcze w tym tygodniu! Będzie się działo

Tradycją stało się, że początek maja to również specjalne wydarzenie Star Wars w świecie Fortnite. Nie mogło go więc zabraknąć w tym roku. Tym razem będzie na tyle wyjątkowe, że obejmie również LEGO Fortnite – co z pewnością docenią fani klocków i jednej z najpopularniejszych gier typu free-to-play na rynku. Sprawdźmy więc zatem, jakie atrakcje przygotowało studio Epic Games i czym zaskoczy tym razem w kwestii przeniesienia świata Gwiezdnych Wojen do gry wideo.

To, że w Fortnite można biegać postaciami z Gwiezdnych Wojen, nie jest żadną tajemnicą. Od kilku lat mamy cykliczne wydarzenie, w którym do zdobycia są skórki dla postaci. W tym roku będzie podobnie, a wszystkiemu towarzyszyć będą specjalne misje, w którym uratować musimy jednego z najbardziej charakterystycznych bohaterów sagi:

Drugi pilot Sokoła Millennium, Chewbacca, został porwany i to wy musicie go uratować! Aby ocalić go ze szponów Imperium, trzeba wyruszyć do określonej imperialnej blokady drogowej (w każdym meczu znajduje się w innej!). Po wyzwoleniu Chewbacca wzniesie radosny okrzyk i ruszy z wami do bitwy wraz ze swoją sprawdzoną kuszą energetyczną.

Do gry powracają miecze świetlne, w tym miecz Dartha Vadera. Jednak jego zdobycie będzie wymagało sprytu i talentu – trzeba pokonać go w walce. W czasie crossoveru zadania Gwiezdnych Wojen w Battle Royale będą pojawiać się w dwóch turach: pierwsza 3 maja o godz. 15:00, a druga 7 maja o godz. 15:00.

LEGO Fortnite, Fornite Festival i Rocket Racing. Gwiezdne Wojny przejmują wszystko!

Pomóżcie Rebelii przetrwać: rozbudujcie rebeliancką wioskę i wykorzystajcie nowe bronie: miecze świetlne, blastery DL-44 i detonatory termiczne, żeby rozprawić się z każdym przeciwnikiem, który stanie wam na drodze.

W LEGO Fortnite też nie mogło zabraknąć wydarzenia Star Wars – w końcu obie marki są ze sobą połączone od ponad dwudziestu lat. Jednocześnie w LEGO Fortnite pojawia się pierwszy karnet LEGO: Rebeliancka przygoda. Ten karnet zawiera nagrody do odblokowania w grze: zestaw "Tatooine: wieżyczki i zbiorniki", czy "Mos Eisley: bar niebieskomleczny". A to dopiero początek. Przed graczami wiele wyzwań i atrakcji, które fani klocków i Gwiezdnych Wojen z pewnością przegapić nie mogą.

Atrakcje będą też w Fortnite Festival – grze rytmicznej będącej duchowym następcą Guitar Hero. 3 maja na Scenie Jamu w Fortnite Festival pojawi się obszar zainspirowany słynną kantyną w Mos Eisley. Na graczy czekać będą popularne utwory z serii, specjalna gitara (Siedmiostrunowy Hallikset) do zdobycia i specjalne zadania inspirowane Gwiezdnymi Wojnami. Na koniec coś dla graczy Rocket Racing. To m.in. zadania, samochody (wzór Ścigacz Anakina i wzór Darth Maul) oraz efekty w postaci smugi Łącza Energetyczne.