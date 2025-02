Wiedźmin powraca! Nowa część lada moment

Do kin wkracza nowy film Marvela, a na Netflix pojawia się nowy Wiedźmin. Jakie inne premiery warto obejrzeć? Oto nowe filmy i seriale na ten tydzień.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Sam Wilson, grany przez Anthony'ego Mackie, powraca jako Kapitan Ameryka. Akcja filmu rozgrywa się po wydarzeniach z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, gdzie Sam oficjalnie przyjął ten tytuł. W nowym filmie Wilson będzie musiał zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami, starając się udowodnić, że jest godny noszenia tarczy Kapitana Ameryki. W obsadzie filmu znaleźli się również inni znani aktorzy, m.in. Harrison Ford jako generał Thaddeus Ross, Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson jako Samuel Sterns. Co istotne, w 2025 roku fani Marvela mogą spodziewać się również innych premier - wśród nich znajdują się m.in. "Thunderbolts", opowiadający o grupie antybohaterów, oraz "Fantastyczna Czwórka", która wprowadzi na ekrany nową wersję tej popularnej drużyny superbohaterów.

W kinach od 14 lutego

Bridget Jones: Szalejąc za facetem

Tym razem oglądamy Bridget Jones w nowych rolach: jako wdowa i samotna matka dwójki dzieci, która próbuje odnaleźć się w świecie randek online po śmierci Marka Darcy'ego. Z pomocą przyjaciół i rodziny, Bridget postanawia wrócić do pracy i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Główna bohaterka zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa, kariery i miłości. Próbuje odnaleźć równowagę między opieką nad dziećmi, pracą a życiem towarzyskim. Na dodatek w jej życiu pojawia się nowy mężczyzna, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. W roli Bridget Jones ponownie zobaczymy Renée Zellweger. W pozostałych rolach wystąpią m.in. Colin Firth, Patrick Dempsey, Emma Thompson i Sally Phillips. Film jest adaptacją powieści Helen Fielding pod tym samym tytułem. Reżyseruje Michael Morris, a scenariusz napisali Dan Mazer i Abi Morgan.

W kinach od 14 lutego

Agencja

Thriller szpiegowski od Showtime - Michael Fassbender wciela się w rolę agenta CIA, który po nieudanej misji zostaje odwołany z powrotem do Londynu. Tam, próbując ułożyć sobie życie na nowo, ponownie spotyka dawną miłość. Niestety, jego uczucia komplikują sytuację i zagrożona zostaje nie tylko jego kariera, ale i tajna tożsamość. Serial skupia się na niebezpiecznej grze, w którą zostaje wciągnięty główny bohater. Musi on lawirować między światem szpiegostwa, miłością i własnymi demonami z przeszłości. W obsadzie znaleźli się także m. in. Jodie Turner-Smith, Harriet Sansom Harris, India Fowler i Adam Nagaitis.

Na SkyShowtime od 10 lutego

Wiedźmin: Syreny z głębin

Film zabiera nas z powrotem do magicznego świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Tym razem Geralt z Rivii trafia do nadmorskiej osady, gdzie musi stawić czoła tajemniczym istotom z głębin. Mieszkańcy wioski żyją w strachu przed atakami syren i innych morskich stworzeń, które sieją spustoszenie w okolicy. Geralt podejmuje się zadania zbadania sprawy i odkrycia, co kryje się za tymi wydarzeniami. W trakcie swojego śledztwa wiedźmin natrafia na ślady starożytnego konfliktu między ludźmi a mieszkańcami morskich głębin. W filmie ponownie usłyszymy głos Douga Cockle'a, który wcielał się w Geralta w angielskiej wersji językowej gier z serii "Wiedźmin". W polskiej wersji językowej głosu głównemu bohaterowi użyczy Jacek Rozenek.

Na Netflix od 11 lutego

Cobra Kai 6. sezon 3. część

W obliczu zbliżającego się międzynarodowego turnieju Sekai Taikai, dawni rywale i sojusznicy muszą odłożyć na bok dawne urazy i zjednoczyć siły przeciwko wspólnemu wrogowi. Czekają ich jednak nie lada wyzwania – zarówno na macie, jak i poza nią. Intrygi, zdrady i niespodziewane sojusze to tylko niektóre z przeszkód, które staną na ich drodze do zwycięstwa. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, a los karate w Dolinie San Fernando wisi na włosku. Bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów i stanąć do ostatecznej walki o honor, sprawiedliwość i przyszłość swoich dojo. W finałowej części sezonu powracają wszyscy ulubieni bohaterowie, w tym Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka), John Kreese (Martin Kove) oraz cała młoda gwardia karateków.

Na Netflix od 13 lutego