Netflix podnosi ceny! Kolejna podwyżka, nikogo to nie ominie

Podwyżka goni podwyżkę. Giganci VOD idą na całość

Tanio już było — i widać to jak na dłoni. Wszyscy gracze regularnie podnoszą ceny swoich usług (w tym tygodniu podskoczyły u nas chociażby ceny Max), choć jak pokazuje przykład Disney+ — nie wszystkim wychodzi to na dobre. Netflix jednak żadnych zmian się nie boi, bo ze wszystkich wychodzi obronną ręką.

I tak oto Netflix podwyższa ceny w Wielkiej Brytanii — w zależności od planu mowa o funcie, lub dwóch funtach miesięcznie. Minimalna podwyżka dotyczy tam standardowego planu z reklamami (który teraz kosztuje 5,99 funta) oraz planu Premium (który podskoczył do 18,99 funtów). Za standardowy plan bez reklam przyjdzie teraz użytkownikom zapłacić nie 10,99 funta, a 12,99. Co jednak ciekawe — obecni subskrybenci w cenniku nie widzą jeszcze zmian, ceny pójdą w górę wraz z końcem obecnego okresu rozliczeniowego, czyli kiedy miesięczny pakiet wygaśnie.

Podwyżki dotyczą również dopłaty za dodatkowych użytkowników. W tym temacie pojawiła się nowa opcja — dodania takiego użytkownika do planu z reklamami (koszt takiej przyjemności to 4,99 funta). Jednak w przypadku planów bez reklam — czeka wszystkich podwyżka i użytkownikom przyjdzie zapłacić już nie 4,99, a 5,99 funta. Tradycyjnie do planu Premium można dodać maksymalnie dwóch użytkowników w tej formie.

Podwyżki cen Netflixa w Polsce: spodziewamy się ich raczej prędzej, niż później

Na tę chwilę Netflix nic nie wspomina o podwyżkach cen także w Polsce. W przypadku Wielkiej Brytanii jednak też nie było zapowiedzi jak w przypadku kilku krajów, o których podwyżkach dowiedzieliśmy się dwa tygodnie temu. Dlatego też warto mieć na uwadze, że droższe pakiety niebawem nadejść także i u nas, także bez niespodziewanie i bez większego szumu.

