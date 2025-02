2. sezon Shoguna coraz bliżej. Wszystko co musisz wiedzieć o kontynuacji serialu

Shogun powróci z 2. sezonem - to pewne. Co nieco na temat projektu zdradza jedna z gwiazd serialu, Hiroyuki Sanada.

W 2024 roku doczekaliśmy się wielu znakomitych seriali, jednak tak naprawdę już od samego początku zaserwowano nam hit, który pozostał w pamięci na wiele miesięcy. Tak, mowa o Shogunie, czyli znakomitej opowieści o samurajach, która przez wiele miesięcy zgarniała dziesiątki nagród na każdej możliwej gali. Ponadto rzadko kiedy zdarza się, by zarówno krytycy, jak i widzowie, byli tak zgodni przy ocenie dzieła — serwując mu od początku do końca najwyższe noty.

Dość ciekawie wygladała sytuacja po zakończeniu emisji serialu. Serialu, który to miał nie doczekać się kontynuacji, tymczasem zupełnie niespodziewanie twórcy ogłosili, ze takowa jednak nadejdzie. Z 2. sezonem "Shoguna" związanych jest wiele tajemnic. a widzowie już teraz chcieliby wiedzieć, co się święci. Podczas ostatniej rozmowy z redakcją Collidera na gali Saturn Awards, Hiroyuki Sanada (czyli serialowy Toranaga) uchylił rąbka tajemnicy.

Wszystko co wiemy o 2. sezonie "Shoguna"

Podczas wspomnianej rozmowy, Hiroyuki Sanada nie owijał specjalnie w bawełnę. Aktora nie trzeba było specjalnie ciągnąć za język, by ten przyznał, że prace nad drugim sezonem ruszyły pełną parą i są w trakcie realizacji, jednocześnie potwierdzając także swój dalszy udział w projekcie. Zarówno po stronie aktora, jak i produkcyjnej:

Pokój scenarzystów pracuje bardzo intensywnie. Tak, na razie nadal gram tę samą rolę i również produkuję serial. Nie wiem jeszcze, czy podejmę się innej roli, ale na ten moment koncentruję się na Shogunie.

Wiele pytań związanych jest także z samą fabułą 2. sezonu "Shoguna". Pierwszy oparty był w całości na powieści Jamesa Clavella — dlatego jeszcze podczas emisji twórcy mówili, że nie planują żadnej kontynuacji i wszystko zakończy się tam, gdzie kończy się powieść. Tuż po finale zresztą sporo mówili na temat potencjalnej adaptacji innych dzieł autora. Tymczasem po tak gigantycznym sukcesie twórcy uznali, że brak materiału źródłowego im w niczym nie przeszkadza, ponieważ fabuła osadzona jest w bogatym historycznie okresie Japonii. Dlatego też zespół scenarzystów pod wodzą Rachel Kondo i Justina Marksa pracuje nad nowymi wątkami. Twórcy uspokajają fanów i zapewniają, że widzowie mogą być pewni, że postarają się oni dorównać jakością dotychczasowej opowieści.

Shogun - sezon 2. Kiedy premiera?

I choć nie jest już żadną tajemnicą to, że 2. sezon Shoguna powstaje - to wciąż jest on jeszcze owiany sporą aurą tajemnicy, o dacie premierze jeszcze prawdopodobnie nikt nie myśli. Prace obecnie wciąż są jeszcze we wczesnej fazie - ruszą z kopyta prawdopodobnie dopiero w momencie, gdy ekipa trafi na plan zdjęciowy. Nieoficjalnie mówi się, że 2. sezonu Shoguna spodziewamy się nie wcześniej, niż w 2026 roku — a może nawet i później.