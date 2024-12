Wysyp styczniowych premier w Disney+! Nowy Spider-Man, Gęsia skórka i więcej!

Premiery Disney+: styczeń 2025

W styczniu katalog Disney+ zasili kilka intrygujących premier -- w tym również takich, których nie znajdziemy nigdzie indziej, bo powstały na wyłączność platformy medialnego giganta. Jedną z nich jest "Whiskey on the Rocks", który zabierze nas do czasów zimnej wojny. To właśnie wtedy załoga radzieckiego okrętu podwodnego wpada na skały w szwedzkich wodach. Cała historia opowiedziana jest tam z przymrużeniem oka -- i patrzy z dystansem na to, co wydarzyło się w 1981 roku. Premiera serialu już 22 stycznia -- wtedy też do katalogu Disney+ trafią wszystkie odcinki!

Reklama

Chwilę później, bo już 24 stycznia, katalog platformy zasili "Nocna suka" z Amy Adams w roli głównej, zaś 28 stycznia pojawią się trzy premierowe odcinki "Paradise". Dzień później zaś do katalogu trafią dwa premierowe odcinki wypatrywanej od dawna animacji „Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa”. To tylko kilka wybranych pozycji - pełna lista styczniowych premier w Disney+ wygląda następująco.

Disney+ - nowe seriale w styczniu 2025

Bez maski (od 15 stycznia 2025)

Genialna Morgan (od 23 stycznia 2025)

Gęsia skórka: Zagubieni (od 10 stycznia 2025)

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków

Medalist (od 4 stycznia 2025)

Good Trouble - sezon 5 (od 29 stycznia 2025)

Mikroświat - sezon 2 (od 15 stycznia 2025)

Nocna suka (od 24 stycznia 2025)

Paradise (od 28 stycznia 2025)

Roy Wood JR: Lonely Flowers (od 17 stycznia 2025)

Shared Custody (od 24 stycznia 2025)

Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa (od 29 stycznia 2025)

Whiskey on the rocks (od 22 stycznia 2025)

Powyższa lista może nie zachwyca objętością, ale bez wątpienia jest na co czekać. Zapowiada się dość emocjonujący styczeń na platformie - odliczanie już można zacząć!