Ćwierć wieku! Tak długo Polacy kochają ten świąteczny film

Wyobrażacie sobie Święta bez "Kevina samego w domu"? My też nie, a ta tradycja telewizji Polsat trwa już 25 lat.

"Kevin sam w domu" to już nie tylko film, to prawdziwy symbol świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Od 25 lat Polsat gromadzi przed telewizorami miliony widzów, którzy - po raz n-ty z zapartym tchem śledzą perypetie rezolutnego Kevina McCallistera. Trudno wyobrazić sobie święta bez kultowych scen, w których złodzieje dostają nauczkę za próbę rabunku domu.

Reklama

Kevin sam w domu emitowany od 25 lat

W tym roku film obchodzi jubileusz ćwierćwiecza emisji na antenie Polsatu. Z tej okazji stacja przygotowała specjalne wideo z udziałem gwiazd, m.in. Krzysztofa Ibisza, Piotra Cyrwusa i Kabaretu Skeczów Męczących, które w humorystyczny sposób nawiązuje do kultowych scen z filmu. Przypomnę, jeśli ktoś do tej pory jeszcze nie miał okazji filmu zobaczyć, że "Kevin sam w domu" opowiada historię ośmioletniego chłopca, który przez przypadek zostaje sam w domu, gdy jego rodzina wyjeżdża na święta do Francji. Kevin musi stawić czoła nie tylko samotności, ale także dwóm złodziejom, którzy planują obrabować jego dom. Dzięki sprytowi i pomysłowości udaje mu się przechytrzyć rabusiów i obronić swój dom.

Kevin sam w domu na Polsacie 2024 - kiedy emisja?

Pewnego roku, informacja o tym, że "Kevin sam w domu" zniknął z wigilijnej ramówki Polsatu, wywołała falę oburzenia wśród widzów. Na szczęście stacja szybko zareagowała na głosy fanów, którzy uruchomili na Facebooku specjalny fanpage i zapewniła, że film zostanie wyemitowany, lecz zamiast w Wigilię, tamtym razem emisja nastąpiła w Boże Narodzenie. "Kevin sam w domu" to niemal gwarancja świątecznego nastroju i doskonałej rozrywki dla całej rodziny.

W tym roku film będzie można obejrzeć w Wigilię o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.