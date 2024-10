Bierzcie wolne - ogrom premier! Te seriale i filmy trzeba zobaczyć!

Terytorium

Nowy serial Netfliksa, który wprowadza widzów w brutalne i pełne napięcia środowisko australijskiego Outbacku. Fabuła koncentruje się na rodzinie Lawsonów, którzy zarządzają największą farmą bydła na świecie. Po śmierci głównego spadkobiercy, rodzina zostaje podzielona na frakcje, co prowadzi do intensywnych walk o władzę.

Reklama

Od 24 października na Netflix

Polecamy na Geekweek: Afera z Legimi. Liczni wydawcy wstrzymują współpracę. Jaka jest alternatywa?

The Office PL 4. sezon

Czwarty sezon "The Office PL" to kontynuacja popularnego polskiego serialu komediowego, będącego adaptacją brytyjskiego oryginału. Akcja ponownie rozgrywa się w Siedlcach, w biurze firmy Kropliczanka, zajmującej się produkcją wody mineralnej. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych zabawnych perypetii pracowników biura, na czele z niezmordowanym Michałem, szefem oddziału, który wciąż próbuje zjednać sobie sympatię podwładnych i podnieść morale w zespole. Nie zabraknie absurdalnych sytuacji i niezręcznych momentów...

Od 25 października na CANAL+ online

Megalopolis

Dramat science fiction, którego akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości XXI wieku, w Nowym Jorku przemianowanym na "Nowy Rzym". Film opowiada historię wizjonerskiego architekta, Cesara Catiliny, który pragnie przekształcić miasto w futurystyczną utopię o nazwie "Megalopolis". Jego plany napotykają jednak na opór skorumpowanego burmistrza Franklyna Cicero, który uosabia skostniały porządek i broni własnych interesów. W rolach głównych występują Adam Driver jako architekt Cesar Catilina, Giancarlo Esposito jako burmistrz Franklyn Cicero oraz Nathalie Emmanuel jako Julia Cicero.

Od 25 października w kinach

Venom 3: Ostatni taniec

Finałowy rozdział trylogii o przygodach Eddiego Brocka i jego symbiotycznego partnera, Venoma. Tym razem duet staje przed największym wyzwaniem w swojej burzliwej historii. Eddie i Venom, wciąż ucząc się koegzystować, muszą zmierzyć się z nowymi, potężnymi przeciwnikami i jednocześnie stawić czoła konsekwencjom swoich wcześniejszych działań. W główną rolę Eddiego Brocka/Venoma ponownie wciela się Tom Hardy.

Reklama

Od 25 października w kinach

Ojciec roku

Produkcja, która w humorystyczny sposób przedstawia zmagania zapracowanego handlarza dziełami sztuki z ojcostwem. Główny bohater, Andy Goodrich, grany przez Michaela Keatona, to mężczyzna, który bardziej koncentruje się na swojej karierze niż na życiu rodzinnym. Zaniedbuje swoje obowiązki wobec dwójki 9-letnich bliźniaków, co prowadzi do kryzysu w jego małżeństwie. Kiedy żona Andy'ego opuszcza go i wyjeżdża na odwyk, grożąc rozwodem, mężczyzna zostaje sam z dziećmi.

Reklama

Od 25 października w kinach

Makabreska

Akcja serialu toczy się wokół serii brutalnych zbrodni, które wstrząsają społecznością. Główna bohaterka, detektywka Lois Tryon, grana przez Niecy Nash-Betts, stara się odkryć, kim jest morderca i jakie motywy kierują jego działaniami. W serialu pojawiają się również inne ważne postacie, takie jak siostra Megan Duval, grana przez Micaela Diamond, oraz pielęgniarka Redd, którą zagra Lesley Manville.

Od 23 października na Disney+

Like A Dragon: Yakuza

Nowa seria Prime Video, która przybliża widzom brutalny świat yakuzy. Akcja serialu toczy się w fikcyjnym mieście Kamurocho, które jest inspirowane rzeczywistym dzielnikiem Shinjuku w Tokio. Fabuła skupia się na dwóch krzyżujących się liniach czasu - w 1995 roku i 2005 roku. W 1995 roku czterech przyjaciół, którzy chcą uciec z surowej rzeczywistości sierocińca, wchodzą w świat kontrolowany przez yakuzy. W 2005 roku ich przyjaźń jest już w złym stanie, a napięcie między klanem Tojo a sojuszem Omi osiąga punkt kulminacyjny.

Od 24 października na Prime Video

Reklama

Wcześniej

Thriller psychologiczny opowiadający historię dr. Elia Adlera, psychiatry dziecięcego, który zmaga się z traumą po śmierci żony. Jego życie przybiera nieoczekiwany obrót, gdy spotyka tajemniczego chłopca o imieniu Noah, który wydaje się w niepokojący sposób powiązany z przeszłością Elia. Intrygujące zachowanie Noaha i seria dziwnych zbiegów okoliczności sprawiają, że Eli zaczyna kwestionować własną rzeczywistość. W miarę jak zagłębia się w terapię chłopca, odkrywa mroczne sekrety i związki z własną przeszłością, które mogą na zawsze odmienić jego życie. W roli dr. Elia Adlera występuje legendarny Billy Crystal.

Od 25 października na Apple TV+

Co robimy w ukryciu 6. sezon

Szósty sezon kontynuuje historię czwórki wampirów-współlokatorów z Staten Island: Nandora, Laszlo, Nadji i Colina Robinsona. Po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, w którym Guillermo w końcu ujawnił swoją prawdziwą naturę łowcy wampirów, relacje między mieszkańcami domu uległy znacznej komplikacji. W nowym sezonie możemy spodziewać się dalszych perypetii wampirów, które będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, zarówno w życiu osobistym, jak i w nadludzkim społeczeństwie.

Od 21 października na Disney+

Hellbound 2. sezon

Serial wraca z drugim sezonem i kontynuuje historię o ludziach skazanych na brutalne egzekucje przez potężne demony. W nowym sezonie fabuła staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy dwie osoby, które były uznane za martwe, wracają do życia, a więcej demonów wychodzi z piekła. Serial ukazuje, jak Nowa Prawda próbuje utrzymać kontrolę nad sytuacją bez zaginionego prezesa Jung Jinsu, a sekta Grot rozszerza swoje wpływy poprzez propagandę i publiczne procesy. Rząd zleca Nowej Prawdzie, aby zająć się tą zagmatwanej sprawą.

OD 25 października na Netflix