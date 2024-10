Ostatnia szansa na tańszy Disney+ Premium i MAX Premium

To będzie doskonała okazja dla osób - tzw. „skoczków”, którzy wykupują na kilka miesięcy dostęp do MAX, a jak już obejrzą wszystko, przenoszą się do Disney+, później wracają do nowości na MAX, itd. Z pakietem w All In Streaming 3w1 w Plusie, nie muszą tego robić przez dwa lata, za dużo mniejszą kwotę.

Dodatkowo upewniłem się dziś w Plusie, że tak to nadal działa i otrzymałem taką odpowiedź:

Jeśli klient skorzysta dziś z oferty pakietu All In Streaming w Plusie, otrzyma w nim serwisy Disney+ oraz Max w wersji Premium do końca kontraktu, czyli na 2 lata, a od 25 miesiąca będą one w wersjach Standard.

W których to ofertach i w jakich cenach dokładnie, dostępny jest ten pakiet All In Streaming w Plusie? Sprawdźmy.

Światłowody Plusa z pakietem All In Streaming

Dostęp do MAX Premium i Disney+ Premium (do tego dostęp do pakietu Polsat Box Go Plus), wykupicie teraz w każdym z abonamentów na światłowody Plusa.

przy prędkości do 300 Mb/s - zapłacicie za oba serwisy premium zaledwie 40 zł miesięcznie,

przy prędkości do 600 Mb/s - 30 zł miesięcznie

przy prędkości do 1 Gb/s - 25 zł miesięcznie

Jeśli chodzi o ceny na zrzutach za same światłowody - to są to ceny maksymalne. Operatorzy w Polsce świadczą usługi dostępu do internetu również na infrastrukturze innych dostawców. W przypadku, gdy w Waszej lokalizacji są światłowody Plusa (Netii), za te same prędkości zapłacie odpowiednio nawet 49 zł, 59 zł i 69 zł miesięcznie.

Internet mobilny Plusa z pakietem All In Streaming

Dla osób, które potrzebują tylko internetu mobilnego, pakiet All In Streaming mogą zakupić w dwóch abonamentach:

z limitem transferu danych na poziomie 100 GB - All In Streaming za 40 zł,

z limitem transferu danych na poziomie 500 GB - All In Streaming za 25 zł.

Abonament komórkowy Plusa z pakietem All In Streaming

Abonament komórkowy dla jednej osoby

W przypadku abonamentu komórkowego, również mamy dwa plany do wyboru - oba z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz:

z limitem 50 GB transferu danych - All In Streaming za 40 zł,

z limitem 100 GB transferu danych - All In Streaming za 30 zł.

Abonament komórkowy 2w1 i 3w1

Jeszcze korzystniej to wychodzi, gdy bierzemy dwa lub trzy numery w abonamencie komórkowym, bo całościowy koszt dzielimy na dwie lub trzy osoby, i tak:

dwa numery (240 GB do podziału) + All In Streaming to koszt 99 zł miesięcznie - po 49,50 zł za osobę za nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 120 GB transferu danych, do tego dostęp do MAX Premium i Disney+ Premium (+ dostęp do pakietu Polsat Box Go Plus),

trzy numery (750 GB do podziału) + All In Streaming to koszt 124 zł miesięcznie - po 41,33 zł za osobę za nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 250 GB transferu danych, do tego dostęp do MAX Premium i Disney+ Premium (+ dostęp do pakietu Polsat Box Go Plus).

Oczywiście powyżej pokazałem Wam tylko opcje dla nowych klientów, przenoszących się od innych operatorów do jednej z tych usług czy obecnych klientów przedłużających umowę. Łącząc jednak te usługi w jeden pakiet, można jeszcze tańsze opcje takich zestawów sobie skonfigurować.

