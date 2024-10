Na Diunę 3 poczekamy krócej! Nowe informacje o filmie!

Świat stworzony przez Franka Herberta w powieści "Diuna" fascynuje czytelników od pokoleń. Nic więc dziwnego, że ekranizacje jego dzieł przyciągają do kin tłumy - Denis Villeneuve, reżyser odpowiedzialny za dwa pierwsze filmy, stworzył wizualnie olśniewające widowiska, które zachwyciły krytyków i publiczność.

Diuna i Diuna: część druga były hitami

Pierwszy film, "Diuna", wprowadził nas w skomplikowany świat rodu Atrydów, którzy zostają wysłani na pustynną planetę Arrakis, jedyne źródło cennej substancji zwanej melanżem. Młody Paul Atryda (Timothée Chalamet), spadkobierca rodu, musi stawić czoła zdradzie i walczyć o przetrwanie, odkrywając jednocześnie swoje przeznaczenie jako mesjasz ludu Fremenów. W filmie wystąpiła plejada gwiazd, m.in. Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa i Javier Bardem. "Diuna: Część druga" kontynuuje historię Paula, który po przyłączeniu się do Fremenów staje na czele rebelii przeciwko Harkonnenom i cesarzowi. Film skupia się na jego przemianie w potężnego przywódcę i konsekwencjach jego wyborów. Obie części "Diuny" odniosły ogromny sukces kasowy, zarabiając na świecie ponad miliard dolarów. W Polsce filmy obejrzało łącznie ponad 2 miliony widzów.

Diuna 3: Mesjasz Diuny - kiedy premiera filmu?

Wstępnie sądzono, że "Mesjasz Diuny" powstanie po nakręceniu ekranizacji kolejnej powieści z cyklu, "Diuna: Dzieci Diuny". Jednak sukces drugiej części i entuzjazm Villeneuve'a sprawiły, że plany uległy zmianie. Jak powiedział reżyser w wywiadzie dla Deadline, "Mesjasz Diuny" będzie "ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami związanymi z władzą, religią i mesjanizmem". Villeneuve podkreślił również, że film będzie znacznie mroczniejszy i bardziej introspektywny niż poprzednie części.

Teraz wiemy, że reżyser nie zrobi sobie przerwy od świata Franka Herberta - początkowo planował skupić się na innym projekcie, by powrócić do serii "Diuna" w późniejszym etapie. Serwisowi Deadline powiedział jednak, że wróci za kamerę szybciej niż sądził oraz że takie filmy powstają naprawdę długo, nawiązując do plotek na temat ewentualnego terminu premiery filmu w kinach. Jeśli liczyliście, że w obecnej, przyspieszonej sytuacji, film zawita na duże ekrany w 2026 roku, to niestety prawie na pewno do tego nie dojdzie, ponieważ właśnie w 2026 Villeneuve planuje wkroczyć na plan trzeciego i ostatniego w jego wykonaniu filmu w serii.

O czym opowiada Mesjasz Diuny?

"Mesjasz Diuny" rozpoczyna się dwanaście lat po wydarzeniach z "Diuny: Część druga". Paul Atryda, teraz Imperator znany jako Muad'Dib, rządzi wszechświatem z żelazną ręką. Jego dżihad, rozpętany w imię fanatycznego kultu, pochłonął miliardy ofiar. Paul, mimo ogromnej władzy, czuje się uwięziony w pułapce własnego przeznaczenia. Przewiduje katastrofę, która zniszczy ludzkość, ale nie jest w stanie jej zapobiec. Wokół niego narastają intrygi i spiski, a dawni wrogowie planują zemstę. Tleilaxanie, mistrzowie manipulacji genetycznych, tworzą gholę Duncana Idaho, wiernego sługę Atrydów, aby podważyć władzę Paula. W tym samym czasie, tajemnicza grupa spiskowców, w której skład wchodzą księżniczka Irulana, Stilgar i ghola Duncana, planuje zamach na Imperatora.

Premiera filmu "Mesjasz Diuny" jest nieoficjalnie przewidziana na 2027 rok.