Nowe Call of Duty jeszcze w tym roku! Problemy Microsoftu nie staną na drodze

Pomimo wielu problemów dotyczących przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, w tym roku pojawi się nowa odsłona Call of Duty.

Umowa na linii Activision Blizzard - Microsoft nie wpłynie na plan wydawniczy Call of Duty

Kwestia przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft ciągnie się już ponad rok, a na każdym kroku firmy spotkają nowe problemy. Wczoraj informowaliśmy o tym, że brytyjski regulator oficjalnie nie wyraził zgody na dopięcie tej umowy, a obydwie firmy zapowiedziały już, że będą się do tej decyzji odwoływać — więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem.

Chociaż mieliśmy w tym roku dostać świeże „pełne” Call of Duty, to przez wszystkie problemy związane z umową z gigantem z Redmond, pojawiło się mnóstwo doniesień na temat tego, że nowego CoDa możemy się jednak nie doczekać. Miało to o tyle sens, że już w ostatnich latach pojawiało się sporo plotek na temat tego, że coroczny cykl wydawniczy ma wreszcie zostać przerwany. Deweloper postanowił jednak oficjalnie rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

W tym roku czekają nas dwie odsłony serii

Activision dzieląc się wynikami finansowymi z pierwszego kwartału 2023 roku, zaznaczyło, że nadal planuje wydać nowe Call of Duty w tym roku. Chociaż nie znamy absolutnie żadnych szczegółów na temat tegorocznej odsłony i nie wiemy, co może ona zaproponować, to cały czas jest w planach — i ma zadebiutować obok Warzone Mobile.

Activision do tej pory nie ogłosiło, kto kieruje rozwojem projektu. Nie wiemy również, czy tegoroczny CoD rozpocznie nową serię, czy może będzie kontynuacją którejś z tych, które już się pojawiły. Mimo tego, że Activision potwierdziło prace nad tytułem, to całość pozostaje jedną, wielką zagadką. Jakie macie życzenia dotyczące nowego CoDa? Liczycie na nowe Black Ops, kontynuację „drugiego” Modern Warfare, a może chcielibyście początek całkowicie nowej serii?

Źródło: Activision Blizzard