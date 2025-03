Nowe auto z prostym silnikiem. Jedno z ostatnich na rynku

Seat Ibiza debiutował na rynku ponad 40 lat temu - w 1984 roku i szybko stał się jednym z najpopularniejszych modeli hiszpańskiego producenta. Do tej pory sprzedał się w milionach egzemplarzy, a każda kolejna generacja wprowadza wiele udogodnień, a co najważniejsze, nadal dobrze wygląda. Samochód dostał właśnie niewielki lifting, ale nadal w ofercie utrzymano prostą jednostkę napędową w postaci silnika 1.0 MPI, który doskonale nadaje się do instalacji LPG zapewniając tym samym niskie koszty eksploatacji oraz zakupu samochodu.

Seat Ibiza już od 72 500 zł

Odświeżona wersja Seata Ibizy utrzymała swój dynamiczny charakter, który sprawia, że pomimo upływu lat samochód nadal wygląda całkiem atrakcyjnie. Model ten łączy miejską funkcjonalność ze sportowym zacięciem, ale co najważniejsze oferuje sprawdzone i niezawodne rozwiązania, które docenią szczególnie kierowcy starszej daty poszukujący tradycyjnego napędu. W najtańszej wersji odświeżona Ibiza z wyposażeniem Reference obejmującym między innymi wyświetlacz o przekątnej 8,25 cala, radio z Bluetooth oraz pięciobiegową skrzynię manualną sprzężoną z silnikiem 1.0 MPI o mocy 80 KM kosztuje 72 500 zł. Na dzień dzisiejszy to konkurencyjna propozycja w tym segmencie.

Jeśli jednak macie nieco większe potrzeby, to w ofercie są jeszcze dwie dodatkowe jednostki napędowe. Ibiza Style to propozycja dla tych, którzy oczekują jeszcze większego komfortu i nieco lepszej dynamiki. Pod maską znajduje się silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM sprzężony ze 5-biegową skrzynią manualną, który zapewnia oszczędną jazdę zarówno w mieście, jak i na trasie. Cena tego wariantu wynosi 85 989 zł. Natomiast Ibiza FR podkreśla sportowy charakter tego modelu dzięki dedykowanym akcentom stylistycznym i bardziej zaawansowanym opcjom wyposażenia. W standardzie dostaniemy między innymi aluminiowe felgi o średnicy 17 cali, tempomat, automatyczną klimatyzację czy pełne światła LED zarówno z przodu jak i z tyłu. W tej wersji mamy też mocniejszy silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM z sześciobiegową skrzynią manualną, a cennik zaczyna się od 100 608 zł.

W sprzedaży pojawiła się też specjalna wersja Ibiza FR Anniversary stworzona z okazji 40-lecia modelu, która łączy najlepsze cechy sportowego stylu i nowoczesnej technologii. Wyróżnia się unikalnymi detalami podkreślającymi jej jubileuszowy charakter oraz najmocniejszą jednostką napędową w gamie – 1.5 TSI o mocy 150 KM, połączoną z automatyczną 7-biegową skrzynią DSG, zapewniającą świetną dynamikę i komfort jazdy. Cena tej specjalnej wersji to 125 499 zł.