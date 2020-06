Audi A5 Coupe 40 TFSI S tronic? A może lepiej 45 TFSI quattro? Test

A ekonomia codziennego użytkowania? Jak już wspominałem przy okazji testu A5 Sportback, odmiana 40 TFSI S tronic wyposażona jest w system „miękkiej hybrydy” (Mild Hybrid) oparty na instalacji elektrycznej 12 V (akumulator znajduje się pod podłogą bagażnika). Umożliwia on wcześniejsze gaszenie silnika (np. tuż przed całkowitym zatrzymaniem się pojazdu, przy około 20 km/h), czasowe jego odłączenie po zdjęciu nogi z gazu (tzw. żeglowanie), a także łagodniejsze i szybsze włączanie go. Dodatkowy silnik elektryczny wspiera także jednostką spalinową podczas wciśnięcia gazu poprawiając dynamikę w niskim zakresie obrotów. Poprawki poczynione w samym silniku, a także system Mild Hybrid mocno zredukowały zużycie paliwa. Testowane w 2016 roku przeze mnie Audi A4 ze 190-konnym 2-litrowym silnikiem TFSI potrzebowało od kilku do kilkunastu procent (6-11% zależnie od prędkości) więcej paliwa w trasie, a w mieście różnica rośnie już do około 20-25% (zasługa Mild Hybrid). Porównuję tutaj A4 Sedana ze spalaniem A5 Sportback. Audi A5 Coupe 40 TFSI S tronic wypada tutaj jeszcze korzystniej, co było oczywiście do przewidzenia:

Audi A5 Coupe w środku

We wnętrzu Audi A5 Coupe nie czuć wyjątkowego charakteru tego samochodu, choć… to wcale wadą być nie musi, bo jakość wykonania i spasowania jest wzorowa, a uczucie obcowania z maszyną o niezwykle wysokim poziomie zaawansowania technicznego jak najbardziej się pojawia. Więcej na ten temat pisałem w materiale o A5 Sportback, gdzie opisałem w szczegółach także jeden z istotniejszych moim zdaniem wyróżników Audi A5: naprawdę świetne matrycowe reflektory Matrix LED ze światłem laserowym:

W najnowszej odmianie Audi A5 (A4 zresztą też) – niezależnie od wersji nadwozia – zainstalowano duży 10-calowy ekran systemu inforozrywki – bardzo intuicyjny, rozbudowany, pełny w funkcje i obsługiwany dotykowo. I właśnie ten ostatni fakt w połączeniu z usunięciem pokrętła na tunelu centralnym do obsługi multimediów jest taką rysą na szkle – ekran jest trochę za daleko i mimo, że interfejs jest intuicyjny, a ikonki duże, to używanie go podczas jazdy jest po prostu utrudnione.