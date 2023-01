Oto nowe Android Auto

Na temat nowego Android Auto wiemy już praktycznie wszystko. Pierwsze wzmianki na temat aktualizacji Coolwalk pojawiły się jeszcze w 2021 roku, ale w Google sporo w tym czasie jeszcze zmieniło i poprawiło na lepsze. Finalna wersja nowego designu była gotowa mniej więcej w październiku 2022 roku, a od listopada rozpoczęły się beta testy na szerszej grupie użytkowników. Korzystając z targów CES, gigant wreszcie jednak stwierdził, że pora udostępnić nowy wygląd wszystkim chętnym, co podobno rozpoczęło się już wczoraj. Jak zwykle w przypadku Google, nowy interfejs będzie uruchamiany stopniowo na kolejnych smartfonach, a to za sprawą przełącznika po stronie serwera. Aplikacja Android Auto, którą macie na swoim telefonie jest już prawdopodobnie na nią gotowa (ostatnia oficjalna wersja jest z 1 grudnia 2022).

Co sprawia, że nowe Android Auto jest taką dużą zmianą? Po pierwsze diametralnie zmienił się układ głównego ekranu. Teraz po lewej stronie, czyli bliżej kierowcy, wyświetlana jest mapa, a dodatkowe aplikacje jak np. odtwarzacz muzyki znajdziemy po prawej stronie, bliżej pasażera. Na dole znajdziemy natomiast pasek z najczęściej wykorzystywanymi aplikacjami, którego wcześniej nie było wcale. Mamy tam dostęp do map, odtwarzacza muzyki, telefonu oraz centrum wiadomości. Prawdopodobnie listę tych aplikacji będzie można edytować, więc niekoniecznie muszą to być Mapy Google oraz YouTube Music. Centrum powiadomień, godzinę oraz informacje o baterii telefonu przeniesiono do prawego rogu, a w lewym mamy skrót do asystenta Google oraz do listy wszystkich aplikacji. Całość jest też zgodna z założeniami Material UI i wygląda bardzo schludnie.

Dla wielu kierowców, szczególnie nowszych samochodów, ważna jest też kwestia, że Android Auto będzie potrafiło dostosować się do każdego ekranu, niezależnie od jego rozmiaru i proporcji. W przypadku wyświetlaczy ultrapanoramicznych większa będzie powierzchnia mapy, a pasek z aplikacjami i powiadomieniami przeniesiony zostanie na lewą stronę, bliżej kierowcy. Całość jest bardzo przemyślana i dopieszczona pod względem wizualnym. Widać też sporą inspirację Apple Car Play, ale raczej trudno mieć o to pretensje. Android Auto z pewnością staje się dzięki temu bardziej funkcjonalny.

Zmiany wizualne to jednak nie wszystko. Teraz większą rolę spełniać ma również Asystent Google, który może sugerować zmianę trasy, nowy podcast czy zaproponować aby oddzwonić, jeśli nie odebraliśmy jakiegoś połączenia. Pojawi się także możliwość wykonywania połączeń głosowych przy pomocy aplikacji WhatsApp. Nie wiem jak wy, ale ja zamierza jeszcze dzisiaj sprawdzić, czy nowy design jest już u mnie dostępny i na pewno podzielę się swoimi wrażeniami.