Akumulatory w smartfonach i kwestia ich łatwiej wymiany, a raczej jej brak, od lat budzą nieustanne kontrowersje. Wielu użytkowników tęskni za czasami, kiedy to można było łatwo wymienić akumulator w biegu bez konieczności podpinania kabli czy magnetycznych power banków. A jednocześnie nie obawiać się o to, że zabraknie nam baterii nawet podczas najbardziej wymagających dni.

Niestety, te czasy już dawno za nami — a teraz lwia część producentów wrzuca akumulatory "na sztywno". Kwestia ich wymiany jest nie tylko problematyczna, ale także kosztowna. Teraz, jak wynika z najnowszych informacji do których dotarła redakcja The Information, Apple ma pracować nad nowymi rozwiązaniami, które pozwolą na łatwiejszą wymianę akumulatora w ich smartfonach.

Wymiana akumulatora w iPhone'ach ma być łatwiejsza. Apple już nad tym pracuje

Obecnie Apple oferuje specjalne zestawy naprawcze, które pozwalają na samodzielną wymianę baterii (i naprawę urządzenia) bez konieczności udawania się do serwisu. To jednak dla większości gra nie warta świeczki: kosztowna i skomplikowana. Ale jeżeli chodzi o akumulator — wymiana takowego bez wspomnianego sprzętu jest bardzo problematyczna. To ma się zmienić niebawem w związku z regulacjami Unii Europejskiej. Apple na tę okazję przygotowuje zupełnie nową technologię. Na The Information czytamy:

Nowa technologia - znana jako elektrycznie indukowane usuwanie kleju - polega na obudowaniu baterii metalem, a nie folią, jak ma to miejsce obecnie. Pozwoliłoby to ludziom na odłączenie baterii od obudowy poprzez podanie niewielkiego wstrząsu elektrycznego do baterii

Niestety, dla zwykłego Kowalskiego zmieni to niewiele. Bo wciąż sam proces będzie dość skomplikowany i kosztowny. Zresztą jeżeli śledziliście temat to prawdopodobnie nie umknęło waszej uwadze że wypożyczenie wspomnianego zestawu naprawczego i zakup akumulatora wyniesie nas właściwie tyle, co wymiana baterii w serwisie.