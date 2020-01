InPost podobnie jak Allegro poinformował 17 stycznia na swoich stronach o zmianach, które zaczną obowiązywać od 1 lutego 2020 roku (14 dni przed wprowadzeniem), w tym o wprowadzeniu nowej usługi - "Paczka w Weekend". Jednak w odróżnieniu od Allegro, InPost nie informuje jeszcze o szczegółach tych zmian, ale zajrzeliśmy do regulaminów i cenników, z których dowiadujemy się już sporo o nowej usłudze wraz z jej ceną dla klientów biznesowych i detalicznych.

Do tej pory InPost przy określaniu terminów dostaw paczek do Paczkomatów liczył je w dniach roboczych, co prawda zdarzały się doręczenia w soboty, ale należały one do rzadkości. Teraz się to zmieni, InPost postanowił wprowadzić dodatkową usługę – Paczka w Weekend, która gwarantuje dostawy paczek w sobotę, a nawet w niedzielę, oczywiście pod pewnymi warunkami, o których opowiem niżej.

Paczka w weekend w InPost

Nowa usługa skierowana jest zarówno do klientów biznesowych, jak i detalicznych przy nadawaniu poprzez Menadżera Paczek, bez usługi InPost Szybkie Nadania, w której nowa usługa nie obowiązuje. Przyjrzyjmy się przy okazji tej premiery podstawowemu cennikowi za przesyłki nadawane do Paczkomatów, który zacznie obowiązywać od 1 lutego 2020 roku, kiedy to usługa Paczka w Weekend zacznie obowiązywać.

Nic się nie zmienia w cenniku dla klientów biznesowych, jeśli chodzi o podstawową usługę nadawania paczek w gabarytach A, B i C. Za gabaryt A zapłacimy 8,99 zł, za drugi rozmiar B – 10,19 zł, a za gabaryt C – 12,99 zł netto. Bez zmian pozostaje tu także maksymalna waga przesyłki 25 kg oraz 8% opłata paliwowa doliczana do ceny.

Nowa usługa Paczka w Weekend pojawia się w sekcji usług dodatkowych i jej koszt ustalony został na kwotę netto 4,06 zł. Jakie są jej dokładne warunki? Otóż po wykupieniu tej usługi, InPost dostarczy paczki do wybranego Paczkomatu nadane najpóźniej do 13:00 w piątek, w sobotę lub w niedzielę do godziny 18:00. Jest też druga opcja, jeśli nadawca nada przesyłkę do 13:00 w sobotę, ta zostanie dostarczona do wybranego Paczkomatu do godziny 18:00 w niedzielę. Co w przypadku, gdy usługa ta nie zostanie zrealizowana według powyższych warunków, InPost nie będzie pobierał za nią opłaty.

W przypadku gdy usługa ”Paczka w Weekend” nie zostanie zrealizowana prawidłowo z winy Operatora (w szczególności w skutek opóźnienia w odbiorze lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki przez Operatora), opłata za tę usługę nie zostanie naliczona. W przypadku płatności ”z góry” opłata ta zostanie zwrócona na konto Nadawcy w MP; w przypadku płatności ”z dołu” opłata nie zostanie naliczona na fakturze VAT za dany okres rozliczeniowy.

Co jeszcze ważne, usługa obejmuje paczki nadane wyłącznie w piątki i w soboty, jeśli zostaną nadane w inny dzień tygodnia z zaznaczoną opcją Paczka w Weekend, dostarczone zostaną według standardowych zasad, a opłata i tak może zostać naliczona, nawet jeśli paczki te nie zostaną dostarczone w sobotę czy w niedzielę.

W przypadku klientów detalicznych cennik usług podstawowych również nie ulega zmianie, za gabaryt A zapłacicie 11,99 zł, za gabaryt B – 12,99 zł, a za C – 14,99 zł.

Z kolei w usługach dodatkowych mamy dwie zmiany. Pierwsza, ta odnosząca się do nowej usługi Paczka w Weekend, której koszt będzie wynosił 4,99 zł. Druga natomiast dotyczy opłaty za usługę pobranie gotówki przy doręczeniu – do 31 stycznia obowiązuje opłata procentowa 1,60%, liczona od kwoty pobrania, a od 1 lutego 2020 roku będzie to stała opłata w wysokości 3,68 zł.

Źródło: InPost.