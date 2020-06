Toyota Safety Sense 2.5

Nowa Toyota Yaris dziedziczy wszystkie funkcje pakietu bezpieczeństwa po nowej Corolli (Toyota Safety Sense 2.0), ale dodaje do nich kolejne rozwiązania, dzięki czemu to właśnie Toyota Yaris stanie się najbardziej zaawansowanym samochodem tej marki pod względem systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Cały pakiet nazwano: Toyota Safety Sense 2.5. Do obecnych już rozwiązań zaliczamy m.in. układ PCS, który wykrywa pieszych (w dzień i w nocy), rowerzystów, ostrzega przed ryzykiem kolizji, a w razie konieczności (we wszystkich tych przypadkach) może uruchomić także hamulce, by zapobiec niebezpiecznemu zdarzeniu. Kolejne rozwiązanie to LTA czyli funkcja śledzenia pasów ruchu, która w określonych sytuacjach może także przeciwdziałać niezamierzonemu zjazdowi poza zajmowany tor jazdy. W pakiecie jest oczywiście adaptacyjny tempomat, co wraz ze wspomnianym LTA umożliwia półautonomiczną jazdę drogą szybkiego ruchu, a także w miejskim korku (funkcja Stop&Go). Co ciekawe, w materiałach nie ma słowa na temat bardzo ważnego moim zdaniem monitorowania martwego pola, jest za to film sugerujący, że obecny jest system ostrzegania i awaryjnego zatrzymania podczas wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego na wypadek gdyby jakiś inny pojazd nadjeżdżał – zwykle te dwie funkcje są ze sobą powiązane.

Nowy Yaris wyposażony jest także w system automatycznych (włącz/wyłącz) świateł drogowych, jak i system wykrywania znaków – obowiązkowy element w Unii Europejskiej. Nowości?