Apple uruchomiło odświeżoną stronę iCloud.com. Choć znajduje się w fazie testów beta, każdy użytkowników tej chmury ma do niej dostęp. Sprawdzamy, co się zmieniło.

Odświeżona strona iCloud.com to przede wszystkim łatwy. Apple, w znany sobie sposób, tłumaczy, że iCloud ma zasadnicze znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa, aktualności i dostępności osobistych informacji na posiadanych urządzeniach, gdziekolwiek jesteśmy. Na stronie iCloud.com możesz uzyskać dostęp do swoich zdjęć, plików i innych danych w dowolnej przeglądarce. Wprowadzone zmiany będą synchronizowane z iPhone’em i innymi urządzeniami, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco. A co się zmieniło na nowej stronie? Oprócz całkowitego przeprojektowania szaty graficznej, użytkownicy zyskują łatwiejszy dostęp do dodatkowych narzędzi pozwalających zarządzać miejscem w chmurze i wszystkimi danymi z nią związanymi.

Już pierwsze uruchomienie nowej strony iCloud, która znajduje się pod adresem beta.icloud.com robi pozytywne wrażenie. Apple odeszło od monotonnego jednolitego tła strony startowej, na której rozmieszczono ikony aplikacji Poczta, Kontakty, Kalendarz, Zdjęcia, Pliki, Notatki, Przypomnienia, Znajdź i pakiet biurowy iWork. Zamiast tego mamy kafelki z podsumowaniami z najczęściej używanych aplikacji z podglądem poczty, plików, czy zdjęć. Wygodnie i szybko. Z możliwością dostosowania jej do swoich potrzeb - można ukryć poszczególne kafelki i przestawić je w taki sposób, by na samej górze pojawiały się informacje z interesujących nas programów. Do tego szybkie skróty odnoszące do poszczególnych apek, a nawet możliwość tworzenia nowych wiadomości email, notatek, wydarzeń w kalendarzu, przypomnień, itp. Wszystko z poziomu ekranu głównego, bez konieczności przechodzenia do dedykowanych narzędzi.

Nowa strona iCloud.com już niebawem. Wszyscy mogą ja już przetestować

Na nowej stronie nie zabrakło też podsumowania informacji o samej chmurze. Jeśli korzystamy z dodatkowych pakietów, wszystkie dane na ich temat wyświetlane są w widoczny sposób. Można sprawdzić ile danych zajmują poszczególne elementy chmury - od dokumentów, poprzez kopie zapasowe, a na wykorzystaniu miejsca przez członków rodziny kończąc. W tym miejscu, w zakładce iCloud+ można zarządzać adresami email w ramach usługi Ukryj mój adres email oraz niestandardowa domena email. Mamy też możliwość skorzystania z funkcji odzyskiwania danych. Narzędzie pozwala na odzyskanie plików usuniętych z iCloud Drive (Pliki) i innych aplikacji w ciągu ostatnich 30 dni lub przywróć wcześniejszą wersję Kalendarza, Kontaktów, zakładek Safari i listy lektur. Nie zabrakło też zakładki Ustawienia, gdzie można dostosować aplikacje wyświetlane na ekranie głównym, wylogować się ze wszystkich przeglądarek, zarządzać ustawieniami Apple ID czy znaleźć urządzenie.

Dla kogo jest strona iCloud.com i jej odświeżony wygląd? Apple nie kieruje jej do konkretnego typu użytkowników, ale można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś posiada wyłącznie jedno urządzenie działające pod kontrolą iOS/iPadOS lub macOS. Choć dostęp do podstawowych narzędzi takich jak poczta, pliki czy zdjęcia jest na nich bardzo prosty i wygodny, zdarzają się sytuacje, w których nie mamy do tych sprzętów dostępu. Stron iCloud działa w dowolnej przeglądarce - na smartfonie lub komputerze i daje dostęp do wszystkich plików i informacji przechowywanych przez chmurę Apple. Dotychczasowy wygląd strony, dość archaiczny i niewygodny, nie zachęcał mnie do korzystania z niej. Teraz, wraz z jej odświeżeniem i ułatwieniem dostępu do dodatkowych narzędzi w postaci np. możliwości zarządzania miejscem w chmurze