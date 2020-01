Octavia RS dostępna będzie w wielu wariantach

Octavia nie bez powodu jest najlepiej sprzedającym się modelem Skody na świecie, w 2018 roku na rynek trafiło blisko 390 000 sztuk tego modelu. Duża w tym zasługa bardzo bogatej oferty silnikowej, w której znajdują się motory o mocy od 115 KM do 245 KM, a nawet wersja z napędem na wszystkie koła. Spory przegląd obecnej generacji zrobił Tomek Niechaj (w tym modelu RS), więc zainteresowanych odsyłam do tego artykułu. Wiele wskazuje na to, że w Octavii nowej generacji będzie jeszcze lepiej, bo dojdzie napęd hybrydowy, co ciekawe również w usportowionej odmianie RS. Nowa Octavia RS może wyglądać tak jak na poniższych renderach opublikowanych przez brytyjski AutoExpress.