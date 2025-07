Nowa Roomba zaskakuje. To ma być najlepszy robot odkurzająco-mopujący

iRobot prezentuje swój najnowszy flagowy produkt. To robot sprzątający Roomba Max 705 Combo ze stacją dokującą AutoWash, który ma być, zdaniem producenta, najbardziej zaawansowanym systemem odkurzająco-mopującym w historii firmy. I jak przekonuje, oferować będzie automatyczne sprzątanie domów z bezprecedensowym poziomem automatyzacji i skuteczności. Nowy robot wyróżnia się wysoką mocą ssania na poziomie 13 tysięcy Pa. Kluczową zmianą w tym modelu jest zaawansowany system mopowania PowerSpin z funkcją PerfectEdge, którego wałek obraca się z prędkością do 200 obrotów na minutę. System SmartScrub automatycznie wykrywa mocniejsze zabrudzenia i zwiększa nacisk oraz liczbę przejazdów w tych obszarach, a podgrzewany mop zapewnia jeszcze skuteczniejsze usuwanie plam.

Reklama

Naszym priorytetem niezmiennie pozostaje dostarczanie klientom bezkompromisowej czystości dzięki najnowocześniejszym technologiom. Roomba Max 705 Combo to efekt ponad 30 lat doświadczenia w branży oraz przełomowych innowacji, które pozwalają osiągnąć poziom wydajności, jakiego nie oferuje żaden inny model 2w1 marki iRobot.

– mówi Gary Cohen, dyrektor generalny iRobot.

Technologia nawigacyjna wykorzystuje system LiDAR ClearView Pro do tworzenia precyzyjnych map 3D. Dzięki PrecisionVision opartej na sztucznej inteligencji, robot rozpoznaje i omija różnorodne przeszkody. Funkcja Dirt Detect odpowiada za analizowanie wzorców zabrudzeń z poprzednich sesji sprzątania i automatycznie skupia się na najbardziej problematycznych obszarach. Ważnym elementem Roomba Max 705 jest też stacja AutoWash, która całkowicie automatyzuje konserwację robota. Samodzielnie opróżnia zbiornik na kurz przez okres do 75 dni, dozuje środek czyszczący do mopowania podłóg, płucze wałek mopujący ciepłą wodą i suszy go gorącym powietrzem. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się nawet 8 tygodniami użytkowania bez jakiejkolwiek ręcznej interwencji.

Roomba Max 705 Combo w Polsce – cena i dostępność

Nowy robot sprzątający Roomba Max 705 Combo będzie dostępny w drugiej połowie lipca na stronie irobot.pl w cenie 4499 zł, a w sklepach stacjonarnych od drugiej połowy sierpnia.