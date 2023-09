Król inteligentnych odkurzaczy jest tylko jeden. Co potrafi nowa Roomba?

Projektując nowy odkurzacz z serii Roomba inżynierowie iRobot wytyczyli jasny cel: stworzyć robota, który poradzi sobie z typowymi problemami, z jakimi zmagają się produkty konkurencyjne. Podstawowym wyróżnikiem nowej Roomby ma być niezawodność. To odkurzacz zaprojektowany właśnie po to, by dać użytkownikowi poczucie pewności. Podłogi utrzymywane w idealnej czystości? iRobot Roomba Combo j9+ ma być tego gwarantem. W jaki sposób?

iRobot Roomba Combo j9+: najlepszy odkurzacz na rynku?

Zanim przejdziemy do opisu możliwości nowego sprzętu iRobot, kilka słów od prezesa firmy:

iRobot zdaje sobie sprawę z faktu, iż użytkownik chce zaufać robotowi. Wierzyć, że ten wykona swoją pracę w sposób jak najbardziej zautomatyzowany. Jeżeli urządzeniu zdarza się często utykać w danej przestrzeni, gubić orientację w terenie, czy brudzić dywany mokrymi nakładkami mopującymi, to wtedy zaufanie klienta do produktu spada. Nowy model Roomba Combo j9+ mierzy się z wadami konkurencyjnych produktów, korzystając z doskonałej inżynierii oraz inteligencji systemu operacyjnego iRobot OS, aby zapewnić przemyślane i efektywne rozwiązania. Został zaprojektowany tak, by można było ufać, że wykonają swoją prace w najlepszy możliwy sposób.

Co odpowiada za to, że odkurzacz wykona swoją pracę w najlepszy możliwy sposób? Jak czytamy w komunikacie przesłanym przez producenta, chociażby czterostopniowy system sprzątania z dwoma specjalnie zaprojektowanymi szczotkami z gumową powłoką. Udoskonalona konstrukcja ma sprawić, że iRobot Roomba Combo j9+ dysponuje o 100% więcej mocy ssącej w porównaniu do robotów Roomba serii i.

W momencie wykrycia miękkiej nawierzchni robot iRobot Roomba Combo j9+ unosi ramię mopujące

Nigdy więcej mokrych dywanów

Na wyposażeniu robota sprzątającego iRobot Roomba Combo j9+ znalazł się autorski system Dry Rug Intelligence. Jego zadaniem jest wykrywanie powierzchni miękkich, takich jak dywany. W momencie najechania na miękką podłogę ramię mopujące unosi się na wierzch robota, co praktycznie wyklucza pobrudzenie czy zamoczenie dywanu.

Zgodnie z deklaracją producenta iRobot Roomba Combo j9+ jest w stanie manewrować między butami, przewodami, plecakami czy ubraniami. Potrafi również ominąć nieczystości pozostawione przez domowe zwierzęta, co dla niektórych robotów sprzątających bywa bardzo trudne.

Istotną funkcją nowego odkurzacza iRobot jest także szorowanie mocniej zabrudzonych fragmentów podłogi. W momencie wykrycia brudu robot dociska nakładkę mopującą do podłoża i porusza się w tył i w przód, tworząc efekt szorowania.

Stacja opróżniająca wygląda stylowo, skrywając przy tym wiele istotnych funkcji

Funkcjonalna i stylowa stacja opróżniająca

Stacja opróżniająca iRobot Roomba Combo j9+ została zaprojektowana w ten sposób, by nie zaburzać estetyki pomieszczenia, w którym się znajduje. Z tego powodu ozdobiono ją imitującą drewno pokrywą wierzchnią. Co bardzo istotne, schludny wygląd zewnętrzny skrywa bardzo funkcjonalne wnętrze. Wewnątrz stacji opróżniającej znajduje się zbiornik na nieczystości zdolny pomieścić zbierany brud nawet z 60 dni. Jest tam również pojemnik na płyn do mycia podłóg, którego pojemność pozwala zapomnieć o nim nawet na 30 dni.

W stacji opróżniającej znalazły się również przegródki na zapasowe worki i nakładki mopujące.

Można w niej znaleźć zbiornik na nieczystości, zbiornik na płyn do podłóg i praktyczne przegródki

Nowy system operacyjny iRobot OS 7.0

Wraz z robotem sprzątającym iRobot Roomba Combo j9+ premierę ma nowy system obsługujący urządzenia tego producenta: iRobot OS 7.0. Co nowego w nim znajdziemy? Oprócz wspomnianej wyżej funkcji SmartScrub umożliwiającej szorowanie podłogi, także inną, istotną ciekawostkę. To funkcja Dirt Detective odpowiedzialna za wykrywanie zabrudzeń. Składa się ona z następujących elementów:

Mapa oceny czystości: pozwala na sprawdzenie w aplikacji stanu czystości poszczególnych pomieszczeń. Na podstawie dotychczasowych cykli sprzątania Roomba ustala, które miejsca wymagają dokładniejszego czyszczenia i informuje o tym użytkownika. Priorytet dla bardziej zabrudzonych pomieszczeń: robot iRobot Roomba Combo j9+ wie, w którym miejscu ma podłogę odkurzyć i mopować, a w którym wystarczy samo odkurzanie. Priorytetyzując pomieszczenia oprogramowanie iRobot OS 7.0 pamięta o tym, by łazienka zawsze była sprzątana jako ostatnia. Wszystko po to, by nakładka sprzątająca nie miała kontaktu z podłogami w innych pomieszczeniach. Preferencje inteligentnego sprzątania: dzięki temu odkurzacz iRobot Roomba serii j9 wie, że kuchnia jest pomieszczeniem, które należy sprzątnąć dokładniej, czy że podczas sprzątania miękkiej powierzchni należy zwiększyć moc ssania.

Jak deklaruje producent, proces aktualizacji systemu operacyjnego iRobot OS do wersji 7.0 rozpoczął się w skali globalnej.

Oprogramowanie iRobot OS 7.0 czyni robota sprzątającego jeszcze bardziej inteligentnym

iRobot Roomba Combo j9+: warianty, cena, dostępność

Podobnie jak dotychczasowe, topowe roboty Roomba, iRobot Roomba Combo j9+ pojawi się na rynku w kilku wariantach:

iRobot Roomba j9: wersja bez funkcji mopowania i stacji opróżniającej, za 3699 złotych.

wersja bez funkcji mopowania i stacji opróżniającej, za 3699 złotych. iRobot Roomba j9+: wersja bez funkcji mopowania, ale ze stacją opróżniającą, za 4599 złotych.

wersja bez funkcji mopowania, ale ze stacją opróżniającą, za 4599 złotych. iRobot Roomba Combo j9+: wersja z funkcją mopowania i stacją opróżniającą za 6449 złotych.

Przedsprzedaż odkurzaczy startuje już dzisiaj, czyli 11 września 2023 roku. Tanio nie jest, ale jak pokazał inny producent odkurzaczy, może być jeszcze drożej. O konkurencie nowej Roomby przeczytacie tutaj: 7 tysięcy za robota sprzątającego? To może być tylko Dyson

Źródło: informacja prasowa