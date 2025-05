Roomba Max 705 Vac już w sprzedaży. Sprzątanie bez wysiłku

iRobot nie zwalnia tempa i prezentuje najnowszego robota odkurzającego Roomba Max 705 Vac, który właśnie trafił do sprzedaży w Polsce. To propozycja skierowana przede wszystkim do wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę oraz najnowsze technologie w domowym sprzątaniu. Model Max 705 Vac może pochwalić się m.in. w zaawansowaną stacją AutoEmpty, oferującą nawet 75 dni pracy bez potrzeby ręcznego opróżniania zbiornika na kurz, co z pewnością docenią wszyscy zabiegani użytkownicy.

Sercem nowej Roomby jest silnik oferujący potężną moc ssącą na poziomie aż 13 tys. Pa. Tak wysoka wydajność, połączona z 4 poziomami mocy ssącej, gwarantować będzie skuteczne odkurzanie zarówno twardych podłóg, jak i dywanów, a technologia Carpet Boost automatycznie zwiększa moc na wykładzinach. Dla właścicieli zwierząt oraz osób z długimi włosami dużym atutem będą dwie gumowe szczotki główne z technologią Anti-Tangle, ograniczające ryzyko zaplątania sierści.

Nowa jakość odkurzania? Oto Roomba Max 705 Vac

Za nawigację w nowym robocie odpowiada precyzyjny system LiDAR ClearView. Pozwala on na tworzenie bardzo szczegółowych map 3D mieszkania, czy domu pozwalając na stworzenie i edycję nawet 5 map pomieszczeń, gdzie dodatkowo można ustawiać strefy bez dostępu oraz ustalać harmonogram pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb, uwzględniając w tym np. liczbę przejazdów. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji i funkcji PrecisionVision, robot nie tylko na bieżąco omija przeszkody, takie jak zabawki, kable czy buty, ale też rozpoznaje i samodzielnie nazywa pomieszczenia oraz rozmieszczenie mebli. Czujniki wysokości Cliff Detect skutecznie chronią przed upadkiem ze schodów.

Jedną z ciekawszych nowości jest Dirt Detective – system analizujący wcześniejsze cykle sprzątania i samodzielnie ustalający priorytety. Roomba najpierw zajmuje się najbardziej zabrudzonymi miejscami, co sprawdza się zwłaszcza w domach, gdzie nieustannie pojawiają się nowe ślady aktywności.

Robotem można sterować przez aplikację Roomba Home, oferującą wielopoziomową personalizację tras, map czy harmonogramów pracy. Integracja z asystentami głosowymi Amazon Alexa, Asystent Google i Siri pozwala na kontrolę bez użycia rąk, a regularne aktualizacje zapewniają dostęp do najnowszych poprawionych funkcji.

Roomba Max 705 Vac jest już dostępny w Polsce za 2999 zł i można go kupić m.in. w oficjalnym sklepie producenta irobot.pl.